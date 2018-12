Trenér Lavička má po Novém roce převzít Slask Vratislav

Nikoliv návrat do pražské Sparty, jak se v kuloárech spekulovalo, ale další zahraniční angažmá! Bývalý trenér fotbalové reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička se má brzy stát novým koučem polského celku Slask Vratislav. Podle polských médií má být představen příští týden poté, co budou doladěny poslední formality.