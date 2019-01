Senzace, Vaclík je brankářská elita! Jak dopadl v hodnocení hvězd z nejlepších lig?

Parádní zpráva pro český fotbal. Gólman Tomáš Vaclík je evropskou špičkou. Anglický list The Sun porovnal brankáře v pěti nejlepších ligách Starého kontinentu a českého reprezentanta, který je velkou oporou španělské Sevilly, zařadil na dělené páté místo. Hodnocení vládne Brazilec Alisson, který září mezi tyčemi v dresu FC Liverpool. Má jasně nejlepší úspěšnost zásahů ze všech gólmanů.

Reds měli v posledních sezonách mezi tyčemi slabší místo, tak se plácli přes kapsu a vysázeli 67 milionů liber za brazilského brankáře. List The Sun teď ale konstatuje, že se to náramně vyplatilo a manažer Klopp může zářit štěstím, jaký obchod s italským AS Řím udělal. Alisson, který má na kontě také 34 startů za brazilskou reprezentaci, září nejen v Premier League, ale když se porovnají statistiky prestižních evropských lig (Anglie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko), dává na frak konkurenci v celé Evropě..

The Sun porovnal úspěšnost gólmanů v pěti nejlepších evropských ligách, podmínkou bylo odchytaných alespoň patnáct zápasů, a Alisson je jasná jednička. Během 21 utkání inkasoval pouze deset gólů, což dává senzační průměr 0,47 inkasované branky na zápas. Však také Liverpool vládne Premier League a šestadvacetiletý Brazilec udržel desetkrát čisté konto při úspěšnost zásahů 84,2 procenta.

Egyptský útočník Mohamed Salah, kanonýr Liverpoolu, byl podruhé za sebou vyhlášen nejlepším fotbalistou Afriky. Anglický klub se teď může pyšnit i svělým gólmanem. Brazilec Alisson má nejlepší statistiky v Evropě.

Jason Cairnduff, Reuters

Druhý v hodnocení gólmanů je Walter Benitez z francouzského Nice (úspěšnost zásahů 81,5 %), třetí pak Jan Oblak z Atlétika Madrid (80,4 %). Čtvrtá pozice patří Samiru Handanovičovi z Interu Milán (79,7 %). A pak už v žebříčku na dělené páté příčce figuruje Tomáš Vaclík s úspěšností zásahů 79,5 procenta. Stejně si vede Fernando Pacheco, jenž je oporou španělského celku Alaves.