Senzační přestup ztroskotal. Krmenčík odletěl do Brugg, ale kluby se nedohodly

Plzeňský Michael Krmenčík byl blízko přestupu do Belgie, nakonec ale zůstává ve Viktorii. Možná i zklamaně ukryl tvář do dlaní, protože už se viděl v novém angažmá.

Krmenčík se dává dohromady po vážném zranění, které si přivodil koncem října v ligovém utkání se Slováckem, a nastoupit by eventuálně mohl až na konci sezony. Belgičané však měli i tak zájem. Bruggy údajně nabídly šest milionů eur (asi 156 milionů korun), ale představy Plzně byly prý jiné. Západočeši by uvítali přestupovou částku nad hranicí 200 milionů korun.

„Hráč skutečně odletěl ze španělského soustředění Viktorie do Belgie, aby absolvoval lékařskou prohlídku a jednal o smlouvě. Jednaly i kluby, ale nedošlo k dohodě, takže tím je záležitost z naší strany uzavřena,“ řekl pro Sport.cz PR ředitel Viktorie Ondřej Lípa.

Plzeňský Michael Krmenčík se raduje z jednoho ze svých gólů proti CSKA.

Vlastimil Vacek, Právo

Velký zájem o kanonýra Viktorie a české fotbalové reprezentace byl už v létě. Mezi zájemci byly i Bruggy a nejvyšší nabídka se tehdy pohybovala kolem deseti milionů eur (tehdy asi 260 milionů korun). Plzeň ji odmítla s tím, aby Krmenčík odehrál podzim ve Štruncových sadech a pomohl klubu minimálně z Ligy mistrů do Evropské ligy. Krmenčík dal dva góly do sítě ruského CSKA Moskva a jeho cena šla podle serveru Transfermarkt.de ještě nahoru (nyní je na čtyřech milionech eur).

V říjnu se hráč vážně zranil a zájem opadl. V Plzni však nezmatkují. Zkušený manažer Adolf Šádek ví, že pokud se pětadvacetiletý kanonýr uzdraví a dostane se do formy, může jít cena kanonýra zase výrazně nahoru. Nespekuluje však o termínu odchodu. Ten může přijít letos v létě, příští zimu nebo až v roce 2020. Pokud by česká reprezentace postoupila na evropský šampionát, k čemuž by jí Krmenčík mohl na podzim pomáhat, stal by se nejspíše znovu velice atraktivním zbožím.