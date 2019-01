Hvězdy PSG gólmana Koubka neděsí. Paříž můžeme trápit, věří

Vyhrát na hřišti slavného PSG v ligovém zápase se rovná senzaci. Fotbalisté Rennes to jako jediní za poslední tři roky dokázali. V neděli budou mít šanci šokovat favorita s řadou hvězd znovu. "Bude strašně těžké tu jejich sílu eliminovat, víme o tom. Ale loni jsme si říkali to samé a dopadlo to skvěle," svěřil se před bitvou s gigantem Tomáš Koubek, český gólman Rennes. Na souboj s Mbappém se těší, zraněnému Neymarovi čelit nebude.

Na hřišti PSG se často nevyhrává, váš tým to dokázal a dokonce nedostal ani gól. Dá se něco podobného vůbec zopakovat?

Do zápasu jdeme s vírou, že to jde, když jsme to dokázali i před rokem. Víme, že musíme individuálně i týmově podat nadstandardní výkon, aby to mohlo klapnout. Pokud to dokážeme, pak můžeme PSG trápit jako v minulé sezoně.

Paříž na domácím hřišti dominuje. V lize vyhrála všech deset ligových utkání a skóre má 37:3. Spíte klidně, nebo se vám zdá o Neymarovi a Mbappém? (rozhovor vznikl před Neymarovým zraněním - pozn. red.)

Všichni víme, jakou sílu Paříž má. Obzvlášť doma. Naprosto jasně dominuje, to skóre je úchvatné. Vzhledem k tomu, že už znám ten pocit hrát v Parku princů, tak snad budu spát i před utkáním v klidu. Už to neberu tak, jako když to bylo poprvé.

Brankář Tomáš Koubek nechyběl v sestavě Rennes v utkání základní skupiny Evropské ligy na půdě FK Jablonec.

Vlastimil Vacek, Právo

Cítíte, že je pro vás druhá sezona ve francouzském klubu těžší, než byla ta premiérová?

Ještě není konec, tak je těžké hodnotit, jestli je těžší. Ale určitě je ve spoustě ohledů jiná. Už jen moje očekávání nejsou stejná, jako když jsem poprvé přijel do Francie. Obrovský rozdíl je také v tom, že kvůli všem pohárům hrajeme skoro pořád dva zápasy týdně, tak nemáme moc času na tréninky. Hodnotit, která sezona bude úspěšnější, na to nám zbývá odehrát ještě hromada zápasů. Ale k pátému místu, na které jsme dosáhli loni, není daleko.

Jak vysoko si tedy s Rennes v této sezoně troufáte?

Asi bych rozlišoval reálné cíle s těmi, které by se daly nazvat spíše sny. Předně jsme chtěli vydržet do nového roku ve všech čtyřech soutěžích, což se nám povedlo. Z Ligového poháru jsme teď už bohužel venku, ale ještě hrajeme Evropskou ligu a Francouzský pohár. A ačkoli jsme v lize ztratili spoustu bodů, tak jsme stále ve hře o nejvyšší příčky. Samozřejmě nepočítám první, ta je jasná.

Takže chcete útočit na místa, z nichž se postupuje do Ligy mistrů?

Vzhledem k tomu, že všechny týmy v tabulce, co jsou kolem nás, tedy mimo Štrasburku, máme doma, tak ten sen, kterým je postup do Ligy mistrů, není úplně nereálný. Momentálně je sice daleko, ale pokud budeme hrát stejně jako v prosinci a budeme dělat body, mohlo by se to podařit. Samozřejmě jakýkoli evropský pohár by byl skvělý, ale je potřeba si dávat velké cíle. A pro mě a spoustu dalších kluků v klubu je cílem Liga mistrů.

Ve Francii si svými výkony děláte dobré jméno, v utkání s Montpellier jste načal už druhou padesátku vychytaných čistých kont v nejvyšší soutěži. Sledujete, jak nuly přibývají?

Až v posledním roce. Mít padesát ligových nul je příjemné, ale nijak zvlášť to nepřeceňuji. Bude mi sedmadvacet, takže bych minimálně stovku rád pokořil. Dobré je to v tom, že čistá konta znamenají body a většinou výhry a to se ve fotbale počítá. Ve francouzské lize teď v souvislosti s oznámením konce kariéry Petra Čecha vyšly statistiky čistých kont a zjistil jsem, že počet jeho nul v Ligue 1 není úplně nedosažitelné číslo, tak bych se tomu rád přiblížil nebo to dokonce překonal.

Petr Čech se brzy bude loučit s kariérou.

Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

Když už přišla řeč na Petra Čecha, ten nedávno oznámil, že po sezoně ukončí kariéru. Tím, že jste stejně jako on přestupoval ze Sparty do Stade Rennes, se nabízí, že by vás mohli srovnávat s českou brankářskou legendou.

To moc nejde. Petr hrál už v devatenácti letech Ligu Mistrů, udělal rekord české ligy v neprůstřelnosti. Takové úspěchy já v životopisu nemám. Myslím, že i Rennes je už na tom také jinak, co se týká struktury klubu a ambicí. Bylo by to fajn jít v jeho stopách, nicméně mám pět let zpoždění, tak to těžko budu všechno honit (smích). Jsem rád, že si tady Petra pamatují a věřím, že já budu další Čech, kterého si budou v Rennes a ve Francii pamatovat. Rád bych tu zanechal nějakou stopu, ať už fotbalovou, tak i lidskou u fanoušků a všech lidí kolem klubu. Rád bych se Petrovi vyrovnal, ale myslím, že je to takřka nemožné, tak se budu alespoň snažit všemu, co dokázal co nejvíce přiblížit.

Petr Čech strávil v Rennes dva roky. Vzpomínají na něj v klubu?

Jak už jsem říkal, Petra si tu pamatují velice dobře. Zanechal tu výraznou stopu, takže se tu v okamžiku oznámení konce jeho kariéry tohle téma hodně řešilo a všude v médiích se objevovaly jeho statistiky a záběry ze zápasů.

Brankáři Ondřej Kolář (vlevo) a Tomáš Koubek během tréninku fotbalové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

A co vy, vzpomenete si na chvíle, kdy jste byl s Petrem Čechem v národním týmu?

Když jsem poprvé dostal pozvánku do reprezentace jako třetí brankář, tak jsem byl trochu nervózní. Petr byl vždy skvěle připraven na zápasy, přesně věděl, co má dělat. Pamatuji si, že když jsem ho poprvé viděl vlézt do branky na tréninku, tak jsem jen koukal s otevřenou pusou, jak dokázal zastavovat střely. Už jen tím, že jsem s ním mohl trénovat a mluvit s ním o těch situacích, tak to pro mě byly obrovské zkušenosti. Věřím, že až skončí, tak ještě trochu víc odhalí know-how své přípravy na střelce (směje se).

Tipnete si, zda je možné, že Petra Čecha ještě někdo překoná například v počtu vychytaných nul v Premier League?

Jeho rekord je neuvěřitelný. Je to obrovské, až nepředstavitelné číslo. Neznám přesně ty pozice za ním, ale nemyslím si, že v dohledné době zůstane rekord Petrovi.