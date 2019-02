Šílená hrubka. Vytlačil českého gólmana na lavičku, teď se po kiksu červená

Sahali po remíze, do konce zbývalo pár sekund. Jediné, s čím ale nakonec odjeli domů, byla ostuda. Na triku jí měl gólman Collin Doyle z Hearts, který odsoudil do role náhradníka českého brankáře Zdeňka Zlámala. V nastaveném čase na hřišti fotbalistů Motherwellu pustil Doyle šílený gól z trestného kopu. Přesvědčit se můžete na přiloženém videu.

Dobrý bod z venku, říkali si možná fotbalisté Hearts of Midlothian, když v nastaveném čase drželi remízový stav 1:1. Domácí Mottherwell měl k dispozici nejspíš poslední šanci na vstřelení gólu, standardní situaci z necelých třiceti metrů.

K exekuci se postavil David Turnbull. Čekalo se, zda bude centrovat, nebo vsadí na nějakou pumelici, kdy nebude mít gólman nárok zasáhnout. Nakonec to dopadlo všechno jinak. Střelec totiž zakroutil míč k tyči a všechno vypadalo tak, že brankář v pohodě chytí míč do koše. Však měl k němu také jen tři kroky.

Balon však skočil těsně před gólmanem a místo do náruče zamířil do sítě. Zničený brankář na kolenou zpytoval svědomí, v domácím táboře naopak vytryskla euforie. Slavilo se v hledišti i na hřišti, Motherwellu spadla do klína výhra 2:1.