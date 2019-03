Liga přerušena. Sudí žádají: Policie, vrať se zpět

Útok na rozhodčí má dohru. Albánská fotbalová federace přerušila na neurčito domácí ligu poté, co se rozhodčí rozhodli kvůli neuspokojivé bezpečností situaci na stadionech soutěž bojkotovat. Sudí tak ve čtvrtek zareagovali na fyzické napadení svého kolegy v závěru sobotního zápasu nejvyšší soutěže. Zatím není jasné, kdy se liga znovu rozběhne.

Asociace rozhodčích v oficiálním prohlášení požaduje, aby se o bezpečnost na stadionech opět starala policie namísto soukromých agentur. Jejich působení ve fotbale sudí označili za nevydařený experiment.

Vyhlášení bojkotu přišlo den poté, co národní svaz vyřadil z rozehrané prvoligové sezony tým FK Kazma a pro příští ročník ho přeřadil do třetí nejvyšší soutěže. Trest následoval poté, co fanoušci a funkcionáři v závěru zápasu proti KF Laci fyzicky napadli rozhodčího, který proti nim odpískal pokutový kop.