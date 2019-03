Zase řádil! Balotelli vstřelil gól týmu, za který ještě před dvěma měsíci hrál. A předvedl další originální oslavu

A kromě gólu předvedl i další atypickou oslavu. Zatímco nedávno po vstřelené brance začal živě vysílat na svém Instagramu, tentokrát zacouval až k rohovému praporku, kde se usadil a se spoluhráčem z Olympique Florianem Thauvinem si dal pár rychlých partiček hry „kámen, nůžky, papír".

Balotelli, známý svými výstřelky mimo hřiště, je odchovancem Interu Milán, prošel si ale i konkurenčním AC. Zahrál si také v Anglii, konkrétně v Manchesteru City a Liverpoolu. V roce 2016 přestoupil do Nice, odtud letos v lednu zamířil do Marseille, kde se mu zatím daří. Skóroval v pěti ze sedmi zápasů, do kterých od svého přestupu zasáhl.