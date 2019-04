Po premiéře na Letné sbalil kufry! Teď reprezentační gólman útočí na Evropskou ligu

Před rokem brankář Martin Jedlička bouchl do stolu. V Mladé Boleslavi necítil perspektivu, sbalil kufry a vyrazil do Dunajské Stredy. S jedním startem v české lize, který si připsal proti Spartě. Počkal si na šanci, nyní patří mezi opory slovenského klubu, který útočí na účast v předkolech Evropské ligy.

Dává vám současný stav za pravdu, že jste se loni rozhodl správně?

Svého kroku absolutně nelituju. Začal jsem pravidelně chytat první ligu, právě kvůli tomu jsem z Boleslavi odešel. Nechtěl jsem chytal druhou, třetí ligu, a v týdnu trénovat v Boleslavi. Chtěl jsem být jen v jednom týmu. Naskytla se možnost jít do Dunajské Stredy. Když jsem zjistil, jakou mají mládežnickou akademii, že mají nový stadion, šel jsem do toho.

První měsíce jste však vysedával na lavičce, přednost dostával krajan Patrik Macej.

Čekal jsem na šanci, věděl jsem, že jednou přijde. Nahrálo mi zranění Páti. Rozhodně jsem mu to nepřál, ale jeho smůla pro mě znamenala velkou příležitost. Při mojí premiéře se vyhrálo, už jsem v brance zůstal.

Brankář Martin Jedlička se v únoru upsal Dunajské Stredě do června 2022.

Twitter FC DAC 1904

Vedete si tak dobře, že na vás klub nedávno uplatnil opci. Podepsal jste novou smlouvu až do června 2022.

Znamená to pro mě jistotu. Zároveň mě těší, že jsem v klubu, který je hladový po úspěchu. Majitel, který ho před čtyřmi lety koupil, má velké ambice.

I pohárové?

Výhledově chce získat slovenský titul, rád by, abychom byli stálými účastníky Evropské ligy. Proto vybudoval akademii, podle mě jednu z nejlepších ve střední Evropě. Klub dává šanci mladým, náš kádr má průměrný věk třiadvacet let. V Dunajské Stredě se razí sympatická filosofie: vychovat si hráče, postavit z nich perspektivní mužstvo. Daří se to. Hrajeme o poháry, na stadion chodí osm, devět tisíc fanoušků. Někdy je to ale docela blázinec.

Jak to myslíte?

Hrajeme maximálně ofenzívně, takže si dost zachytám. Lidé se na našich zápasech nenudí.

Osm kol před koncem držíte třetí příčku, která znamená účast v předkole Evropské ligy. Vyjde to?

Je to náš sen! Věřím, že si ho splníme. Máme na slovenské poměry skvělé mužstvo. Jsou v něm reprezentanti Slovenska, Panamy, Maďarska.

Tým vede německý kouč, sportovní ředitel je Belgičan. Jaká je v klubu úřední řeč?

Angličtina. Náš Babylon funguje skvěle. Ve městě se tedy mluví maďarsky, ale do toho se nepouštím. Maďarština je hrozně těžká.

V uplynulém týdnu jste absolvoval premiérový sraz reprezentační jednadvacítky. Je vaším další cílem zachytat si na ME 2021?

Sraz se povedl, dali jsme čtyřku Mexiku. Hráli sice s dvacítkou, ale připravují se na mistrovství světa. Cítím, že tým je správně nastavený. Věříme si, můžeme dokázat velké věci. Tak jako v devatenáctce, se kterou jsme to na šampionátu v Gruzii dotáhli do semifinále.