Hraje nejlepší fotbal, ale Evropa mu utekla. Tak Pospíšil tajně sní o reprezentaci

Chtěli hrát o mistrovský titul, pak slevili a stačila by jim i účast v pohárové Evropě. Nakonec si ale fotbalisté Jagiellonie s českým fotbalistou Martinem Pospíšilem museli na tohle všechno nechat zajít chuť. A když nevyšlo ani finále polské pohárové soutěže, bylo jasné, že sezona úspěšná nebude. I když. Pospíšil se stal oporou. „Cítím se výborně a hraju asi svůj nejlepší fotbal," hlásí někdejší hráč Sigmy Olomouc a Jablonce. Tajně doufá, že by si jeho výkonů mohl všimnout i Jaroslav Šilhavý, kouč národního týmu.

Pohárová Evropa vám v lize unikla o jedno místo, prohráli jste nešťastně i finále polského poháru. Co na uplynulou sezonu říkáte?

Jako cíl jsme měli hru o titul, takže z tohoto pohledu být spokojení nemůžeme. Zachránit jsme to mohli buď získem poháru nebo alespoň tím, že bychom se dostali do evropských pohárů. K obojímu chybělo fakt málo. V posledním kole nám stačil bod, jenže jsme nedali za stavu 1:0 penaltu. Kdybychom ji proměnili, tak věřím, že bychom si to pohlídali. Ale bohužel. Takže sezona skončila spíše zklamáním.

Vám se ale poměrně dařilo. Nastoupil jste do čtyřiceti utkání a většinu jste odehrál v základní sestavě. Z osobního hlediska jste spokojený?

Odehrál jsem opravdu skoro všechno, což snad svědčí o tom, že jsem nějakou kvalitu potvrzoval. Hlavně v posledních zápasech jsem se cítil opravdu skvěle a hrál jsem asi nejlepší fotbal od té doby, co v Polsku působím. Až jsem trochu litoval, že už je konec sezony. I když těch čtyřicet zápasů je dost a teď se těším i na odpočinek.

V Jagiellonii jste druhým rokem. Cítíte, že na Vás tým nyní více spoléhá?

Vybudoval jsem si dobrou pozici. Cítím, že mě spoluhráči respektují po všech stránkách. To mi samozřejmě pomáhá, abych mohl podávat nejlepší výkony.

Neřekl jste si dobrými výkony o lepší angažmá?

Teď si chci hlavně trochu odpočinout. Ačkoliv jak se znám, tak to moc dlouho nevydržím. Ale zájem registruji, ať už od manažera, nebo i z jiných zdrojů, ale nějak se na to neupínám. V Jagiellonii mám ještě dva roky smlouvu a jsem tu spokojen. Ačkoliv nezastírám, že bych se po dvou letech chtěl zase posunout trochu dál.

Český obránce Tomáš Petrášek se mohl se spoluhráči v dresu druholigového Rakówa radovat z postupu do semifinále polské pohárové soutěže.

V následující sezoně bude mít český fotbal v nejvyšší polské soutěži zase minimálně o tři zástupce navíc. Do Ekstraklasy postoupil Rakow Czestochova, kde působí Tomáš Petrášek, Petr Schwarz a Daniel Bartl. Jste s nimi v kontaktu?

Za kluky jsem moc rád. Když jsem mohl, tak jsem jejich zápasy sledoval. Zasloužili si to. Ve velkém kontaktu nejsme, ale k postupu jsem jim pogratuloval. Těším se na to, až se potkáme na hřišti. Vždycky je fajn když na hřišti v zahraničí potkáte české hráče.

Poznal jste už dostatečně rozdíl mezi českou a polskou fotbalovou kulturou?

Když budu vycházet ze svých zkušeností, tak se to moc srovnávat nedá. Tady se fotbalem žije daleko víc a i lidi jsou tu víc přející. No a o stadionech, zázemí a o atmosféře se nemusíme bavit. V tomhle nás Poláci předběhli o velký kus. Já osobně jsem ale v Polsku spokojený. Jsem tu s rodinou a docela rychle jsme si zvykli. Fakt se nám tu žije výborně. Je to pro mě důležité, když vidím že je celá rodina spokojená.

Trenér Jaroslav Šilhavý během přátelského utkání s Brazílií.

Vlastimil Vacek, Právo

Když vám to fotbalově tak sedlo, nečekáte, že by se mohl ozvat reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý?

Lhal bych, kdybych řekl, že dění okolo reprezentace nesleduji. I když jsem teď dlouho na srazu nebyl, tak pořád tak nějak doufám, že to zase přijde. Cítím se výborně a hraju asi svůj nejlepší fotbal. To je asi vše, co pro to můžu udělat. Pak už to záleží jenom na trenérovi. Rád bych se zase ukázal i českým fanouškům, když jsem jim teď trochu sešel z očí.