Plašil se loučil s Bordeaux výhrou

Jaroslav Plašil naposledy oblékl dres Girondins Bordeaux a zřejmě ukončí profesionální kariéru:

Datum a místo narození: 5. ledna 1982, Opočno

Výška a váha: 182 cm, 72 kg

Post: záložník

Kariéra: Černíkovice (1987-92), Rychnov nad Kněžnou (1992-93), Hradec Králové (1993-99), AS Monako (1999-02), US Créteil (2003), AS Monako (2003-07), Osasuna Pamplona (2007-09), Girondins Bordeaux (2009-13), Catania (2013-14), Bordeaux (2014-19)

Počet reprezentačních startů/gólů: 103 zápasů, sedm gólů (2004-16)

Největší úspěchy: semifinále ME 2004, čtvrtfinále ME 2012, účastník MS 2006 a ME 2008 a 2016; finalista Ligy mistrů 2004; vítěz Francouzského poháru 2013

Prvoligová bilance: 4/0 v české lize, 411/20 ve francouzské lize, 66/8 ve španělské lize, 28/1 v italské lize

Rodina: rozvedený