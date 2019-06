Zranění i skandály ničí Neymara! Jeho cena prý klesla skoro o tři miliardy

Neymar se pakoval dobrovolně z Barcelony do PSG za tehdy rekordních 198 milionů liber. Pokud by ale o služby známého Brazilce někdo stál nyní, mohl by si podle expertů ze zmíněné společnosti připravit o dost menší sumu. Sedmadvacetiletý Brazilec by se přitom během léta rád přestěhoval z Paříže jinam, jenže zájemci se zrovna nehrnou.

Není se co divit. Když je Neymar v pohodě a fit, dokáže na hřišti kouzlit. Jenže v Ligue 1 toho v poslední sezoně kvůli zranění moc neodehrál. Kvůli problémům s kotníkem nyní vynechá i prestižní mistrovství Jižní Ameriky. Navíc se musí vypořádat i s obviněním ze znásilnění ženy, ke kterému mělo dojít během minulého měsíce. Hvězda vše sice rázně popírá, tvrdí, že jde o vydírání, určitě má ale v hlavě jiné starosti než fotbal.

Tři zápasy za PSG musel vynechat kvůli tomu, že po prohraném finále Francouzského poháru udeřil fanouška. Tohle všechno raketově snížilo Neymarovu cenu ze 198 milionů liber na zhruba 107 milionů.