Bývalý nejdražší slávista se vrací tam, kde byl králem střelců

Spartak Trnava se po postupu do 2. předkola fotbalové Evropské ligy posílil o Gina van Kessela, reprezentanta Curacaa, a portugalského obránce Joaa Dioga. Oba podepsali smlouvy na jeden rok s opcí. Van Kessel je bývalý král střelců slovenské ligy v dresu Trenčína, odkud ho za velké peníze koupila pražská Slavia.

Fanoušci sešívaných by na něj rádi co nejříve zapomněli. Gino van Kessel přicházel do Edenu s velkým očekáváním a vizitkou nejlepšího střelce slovenské ligy. I proto za něj Slavia v létě 2016 vysázela 35 milionů korun, což byla tehdy na českou ligu obrovská částka.

Jenže reprezentant Curacaa v Praze vyhořel, ani následné štace v Lechii Gdaňsk, Oxfordu a Roeselare mu příliš nevyšly.

Útočník Gino van Kessel (vlevo) se zdraví s tehdejším slávistickým trenérem Dušanem Uhrinem mladším.

Vlastimil Vacek, Právo

Šestadvacetiletý útočník se proto vrací do slovenské ligy, kde býval králem.

"Trénoval jsem s chlapci pár dní. Myslím, že Spartak má dobrý tým, to jsme viděli i v zápase proti Radniku. Stále chtěli hrát fotbal, navzdory nepříznivému stavu bojovali, což je přesně i můj způsob hry. Chci se co nejrychleji dostat do formy, kterou jsem před pár lety měl v Trenčíně, abych byl prospěšný týmu," těší se.

Van Kessel v sezoně 2015/16 ovládl tabulku střelců se 17 góly.

"V Trenčíně jsme se sešli silná parta s výbornými osobnostmi jako Bero či Rabiu. I v Trnavě se buduje nové mužstvo a pokud se sehrajeme, můžeme něco podobného zopakovat," věří nizozemský rodák.