Českou hvězdu omylem vystřídali. Pak přišla další rána

Trpěl. A hned dvakrát. Český legionář Martin Pospíšil na zatím poslední zápas své Jagielllonie v polské Ekstraklase jen tak nezapomene. A nejen kvůli tomu, že jeho tým na hřišti Zaglebie Lubin neudržel dvougólový náskok. Co se reprezentačnímu záložníkovi a bývalému hráči Jablonce či Sigmy Olomouc přihodilo?

V klíčové chvíli, za stavu 1:2, musel český fotbalista střídat. Z trávníku jej ale trenér stáhl vlastně tak trochu nešťastnou náhodou. „Někdo křičel ze hřiště na lavičku. A oni slyšeli, že jsem zraněný a musím střídat, ale mně nic nebylo," kroutí hlavou Pospíšil, který se podílel na obou gólových akcích svého týmu a v úvodu sezony je ve skvělé formě.

Sám v tu chvíli netušil, co se stalo. Prostě vše bral tak, že jej kouč stahuje ze hřiště. „Když jsem střídal, vůbec jsem nevěděl, o co jde. Až na lavičce se všechno vyjasnilo, ale to už s tím nešlo nic dělat," dodává.

Ještě horší bylo, že sotva usedl mezi náhradníky, dostal jeho tým branku na konečných 2:2. „To byl strašný pocit, když jsem ještě mohl klukům pomoci, ale už to nešlo," přiznává legionář, že na lavičce díky kuriozní situaci dvojnásobně trpěl.

„Je strašná škoda, že jsme nevyhráli. Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Jsou to ztracené body," zlobí se Pospíšil, který v týmu nastupuje s dalších Čechem Tomášem Přikrylem. Zatím má Jagiellonia po třech kolech polské ligy čtyři body.