To byla klika! Na stadionu v Alkmaaru se zřítila část střechy, nikdo se nezranil

"Nikdo se nezranil, na stadionu nikdo nebyl. A to je to nejdůležitější," citoval mluvčího klubu deník Telegraaf. Vedení klubu už zahájilo vyšetřování, proč ke zřícení došlo. Zatím však není jasný osud odvetného utkání třetího předkola Evropské ligy s Mariupolem, které by se mělo uskutečnit ve čtvrtek.

První zápas na Ukrajině skončil bezbrankovou remízou a vítěz dvojutkání může narazit na Plzeň. Viktoria však pro postup do závěrečného předkola musí doma odčinit porážku 0:1 z Antverp.