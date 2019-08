Francouzský vicemistr z Lille našel nového střelce

Francouzský vicemistr z Lille zahájil sezonu ligovým vítězstvím nad Nantes 2:1. Postaral se o to dvěma góly nigerijský útočník Victor Osimhen, nová posila z belgického Charleroi. Hned v premiéře naznačil, že by mohl nahradit nejlepšího střelce týmu z minulého ročníku Nicolase Pépého, který přestoupil do Arsenalu.