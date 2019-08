Parádní start! V sestavě kola Pospíšil chyběl jen jednou, vrátí se do reprezentace?

Parádní jízda. Jinak se tažení fotbalisty Martina Pospíšila polskou nejvyšší soutěží nazvat nedá. Spolu s krajanem Tomášem Přikrylem patří mezi nejproduktivnější hráče Jagiellonie Bialistok. Jakmile vstřelí jeho tým branku, bývá u toho. O skvělé formě svědčí i to, že se čtyřikrát z pěti kol ocitl v sestavě kola. „Cítím se skvěle," přiznává Pospíšil a věří, že by si jeho fazony mohl všimnout i trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý. „Máme spoustu dobrých kluků, ale lhal bych, kdybych řekl, že na reprezentaci nemyslím. Je to pro mě nejvíc a dělám všechno, abych se tam vrátil."