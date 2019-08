PSG a Barcelona se přiblížily k dohodě o Neymarově přestupu

Neymarův návrat do Barcelony je podle všeho na spadnutí. Sportovní ředitel katalánského velkoklubu Javier Bordas po schůzce s představiteli Paris St. Germain ve francouzské metropoli řekl, že dohoda sice ještě uzavřena nebyla, ale obě strany se k ní ve svých požadavcích opět přiblížily.

Podle francouzských médií je nyní ve hře přestupní suma 170 milionů eur (4,4 miliardy korun) splatná ve dvou částkách, k tomu má do PSG zamířit z Barcelony nejméně jeden hráč. Do středy má údajně francouzský mistrovský klub zaujmout k nabídce stanovisko. Na transfer je čas do 2. září, kdy se uzavře přestupové okno.

Sedmadvacetiletý Neymar před dvěma lety přišel z Barcelony do PSG za 222 milionů eur, což z něj udělalo nejdražšího fotbalistu světa. V Paříži má smlouvu do roku 2022, ale dal najevo, že chce odejít. V minulém měsíci na instagramu zveřejnil video, na němž je v dresu Barcelony. Po zranění kotníku zatím v této sezoně za PSG nehrál.

Spekuluje se i o zájmu Realu Madrid, ale francouzský list L'Equipe před týdnem uvedl, že pařížský klub odmítl nabídku na odstupné ve výši 100 milionů eur a tři hráče k tomu.