Neymara čeká peklo. Fanoušci PSG se chystají na hvězdného Kanárka

Divočina nekončí! A může za to Brazilec Neymar. Poté, co se celé léto marně snažil vytrucovat si odchod z PSG do Barcelony, je sice připravený nastoupit v barvách úřadujících francouzských mistrů. Klidu si ale moc neužije. Tvrdé jádro fanoušků je připraveno dát pořádně najevo hněv směrem k hvězdnému Kanárkovi. Na co se má Neymar připravit?