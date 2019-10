Divočina v ruském podání. VAR zdrtil smělého gólmana i slovenského střelce

Infarktový závěr měl šlágr 11. kola ruské Premier Ligy. Fotbalisté Petrohradu prohrávali na půdě Lokomotivu Moskva 0:1, a tak v závěru vytasili do pole i brankáře Andreje Luňova. Efekt se dostavil, právě gólman založil ve třetí minutě nastavení akci, na jejímž konci byla nekompromisní trefa slovenského reprezentanta Róberta Maka. Oba by se bez pochyby zařadili mezi hrdiny ligového víkendu, gólovou radost jim však zmařil systém VAR. V přiloženém videu se můžete podívat, co se stalo.