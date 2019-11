Sadílek skóroval v nizozemské lize, PSV ale remizoval

Fotbalista Michal Sadílek se ve 12. kole nizozemské ligy dočkal druhé branky v Eredivisie v kariéře. Jeho trefa pomohla PSV Eindhoven k bodu za remízu 2:2 na hřišti Sparty Rotterdam. Odchovanec Slovácka Sadílek, který patří do reprezentačního výběru do 21 let, čekal na druhý zásah v soutěži od prosince minulého roku.