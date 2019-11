Český brankář ve Skotsku září, lanaří ho slavní Rangers! Mým snem je ale Anglie, říká Hladký

I proto jste se St. Mirrenem neprodloužil smlouvu, která vám vyprší po této sezoně?

Jednání s klubem probíhala v létě i během podzimu. Jednoznačně jsme se dohodli, že moje fotbalové cíle jsou ještě o malinko výš. Pokud je výkonnostní laťka takhle nastavená, proč toho nevyužít. V St. Mirrenu jsem tedy poslední sezonu.

Kam byste rád přesídlil?

Co se týká budoucnosti, velkým snem je Anglie. Tím největším pak Premier League. Ale ta je daleko, nejprve bude třeba udělat mezikrok. Nejsem blázen, abych si myslel, že půjdu ze St. Mirrenu přímo do anglické ligy.

Brankář St. Mirrenu Václav Hladký s manželkou Danielou.

Archiv Václava Hladkého

Je ve hře také varianta, že přestoupíte v rámci skotské ligy?

Zájem mají Rangers. Nějaká jednání probíhají, zatím spíš na bázi oťukávání. Ještě je poměrně čas, ale během ledna bych chtěl mít už jasno, kde od léta budu. Abych se mohl plně soustředit na St. Mirren, pomoct mu, aby se ho opět netýkala baráž o záchranu.

Mezikrok, druhá anglická liga, je pro vás ideální scénář?

Ano. V mých očích je tato varianta položena výš než setrvání ve Skotsku.

Od příchodu na Ostrovy jste za St. Mirren odchytal všechny zápasy. Jedete nad plán?

Jsem maximálně spokojený. Můžeme se bavit, že mi skotská liga vyhovuje, ale je tam spousta jiných parametrů. Od mého trenéra brankářů až po celý klub. Všechno probíhá ve fantastické rovině. Od prvního dne se ve Skotsku cítím skvěle, i díky veškeré podpoře z klubu. Začátky, aklimatizaci mi udělal mnohem snazší.

Nový kouč Goodwin o vás prohlásil, že jste nejlepší brankář ligy. Jak se to poslouchá?

Je skvělé slyšet na sebe chválu. Je jedno, jestli jde o fotbal, nebo o jakoukoli jinou práci. Tu větu ale vnímám také jako velký závazek. Média i soupeři na mě nahlížejí jinak, už to není ve stylu, že v St. Mirrenu chytá nějaký nový gólman. Dodává mi to sebevědomí. Je ale důležité zůstat pokorný. Vím, že pokud nepředvedu dobrý výkon i příště, rychle se všechno otočí.

Jméno jste si udělal také v úspěšném penaltovém rozstřelu jarní baráže o záchranu?

Taková věc se nepovede každou sezonu. Všechno do sebe zapadlo, baráž mi udělala velké jméno. Jenže kdybych tuto sezonu začal špatně, za chvíli by baráž vyšuměla. Je fajn, že jdu výkonnostně nahoru.

Pochvalujete si život na Ostrovech. Zahrnujete do toho i počasí?

Počasí je divoké. Nicméně nějakým způsobem jsme s manželkou zvyklí už z Liberce. Tenkrát byl pro nás mnohem větší šok, když jsme šli z Brna do Liberce. Ale co vám budu povídat, je to někdy divočina. Během dne se vystřídá pět druhů počasí, v intervalu pěti deseti minut. Což je docela vtipné, neboť se musíte zařídit na vítr, na sluníčko a také musíte počítat s tím, že bude pořádný déšť. Život ve Skotsku je ale skvělý. Lidé jsou usměvavější než v Česku. Jsou spokojenější. Češi se pořád za něčím honí.

S manželkou rádi cestujete, máte čas zemi poznávat?

Nelítáme domů, máme totiž psa. Británie nyní uvalila embargo na přílet zvířat. Trávíme tedy reprezentační pauzy ve Skotsku, využíváme je právě k cestování. Najdeme si zajímavé místo a vyrazíme. Naposledy jsme byli na poloostrově na severu Skotska. Moře, vodopády, travnaté duny, historické hrady. Nádhera. Jsme tu devět měsíců, viděli jsme spoustu krásných míst. Ale ve finále jsme prakticky neviděli nic. Ve Skotsku je toho strašně moc.