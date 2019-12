To je sešup! Kanonýr za miliardu míří do druhé ligy. Bývalý sparťan je blízko novému angažmá

Není to zase tak dávno, co ho naháněly nejlepší kluby planety, jenže ty časy jsou asi nenávratně pryč. Exsparťanský kanonýr Bony Wilfried se musí rozhlížet po angažmá o několik pater níže, než na která býval zvyklý. Útočník z Pobřeží slonoviny, jenž před čtyřmi roky přestoupil do Manchesteru City v přepočtu za miliardu korun, má podle francouzského listu L´Équipe nakročeno do tamního druholigového týmu z Le Havru.