Turan po dvou letech v Basaksehiru skončil

Turan, jenž má na kontě rovných 100 startů za turecký národní tým, posílil Basaksehir v lednu 2018. Poté, co se nedokázal prosadit do základní sestavy v Barceloně, se dohodl s klubem na hostování na dva a půl roku. Vedení Basaksehiru dnes uvedlo, že Turan požádal o předčasné vypovězení kontraktu a obě strany se dohodly na podmínkách.

Během dvou let v Turecku odehrál Turan jen 39 soutěžních zápasů. O 16 duelů přišel kvůli disciplinárnímu trestu za napadení a vyhrožování rozhodčím. Loni v září byl zase podmíněně odsouzen na dva roky a osm měsíců do vězení za střelbu na veřejnosti a ublížení na zdraví. Ještě před příchodem do Basaksehiru ho tehdejší reprezentační trenér Fatih Terim vyřadil z mužstva za napadení novináře.

Talentovaný, ale problémový fotbalista zahájil kariéru v Galatasarayi. V letech 2011-2015 působil v Atléticu Madrid, jemuž pomohl mimo jiné k vítězství ve španělské nejvyšší soutěži i Evropské lize. Dalších šest trofejí přidal v Barceloně, kde ale během dvou a půl let nastoupil pouze k 55 zápasům.