Překvapivý odchod! Bývalý útočník Slavie Mešanovič míří do Turecka

Fotbalová Mladá Boleslav hlásí do světa překvapivou zprávu. Devětadvacetiletý forvard Muris Mešanovič po roce opouští středočeský klub, odchází na půlroční hostování do Kayserisporu, který aktuálně bojuje o záchranu v nejvyšší turecké lize.

Bosenský útočník Mešanovič se v Česku poprvé objevil v lednu 2008, kdy přestoupil z FK Rudnik do Jablonce, ze kterého přešel do Jihlavy. Podzim 2013 odehrál ve slovenské Dunajské Stredě, ale v lednu 2016 přestoupil do Slavie, které pomohl dvanácti góly k mistrovskému titulu.

V lednu 2019 pak zamířil do Mladé Boleslavi, v jejímž dresu ve 29 ligových zápasech dal 13 gólů. Navíc v barvách středočeského klubu přidal dvě trefy v duelech českého poháru MOL Cup. V předkolech Evropské ligy UEFA si připsal jeden přesný zásah.

Letos v zimě si Mešanoviče vyhlédl jako ofenzivní posilu padesátiletý chorvatský trenér Robert Prosinečki. Ten je od loňského roku koučem Kayserisporu. V osmnáctičlenné turecké Süper lig je nový Mešanovičův tým poslední s druhou nejhorší střeleckou produktivitou a právě na jejím zlepšení se má útočník podílet.