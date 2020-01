Zraněný Pavelka v Turecku vítal Břečku i Škodu. Je plný optimismu, říká o bývalém kapitánovi Slavie

Jak jste přivítal Tomáše Břečku?

Zatím to bylo docela hektický, protože Tomáš teprve dnes přijel. Zrovna přejíždíme do Alanye na středeční pohár. Teprve ho tedy v klubu provedu a vše mu ukážu, až se vrátíme z poháru. Teď jsme byli na soustředění v Beleku. Všichni zranění hráči odjeli do Istanbulu, ale já tady zůstal, abych Tomášovi na začátku trochu pomohl. Stejně mám zatím ještě svůj speciální režim a je jedno, jestli budu trénovat v Istanbulu, v Beleku nebo Alanii. Program tomu můžu uzpůsobit. Každopádně do toho skočí po hlavě, protože teď není moc času na nějaké dlouhé rozkoukávání.

Jakou roli jste v přestupu sehrál?

Nevím, jestli byla nějaká zásadní, spíše jsem byl takový informátor. Samozřejmě se mě na něj ptalo vedení i trenér. Tomáše jsem znal, ještě když hrál ve Slovácku. Ale upřímně, co přestoupil do Jablonce, tak se mi trochu ztratil z očí. Přestože českou ligu hodně sleduji, Jablonec se mi trochu vyhýbal. Když jsem potřeboval aktuálnější informace, pár lidí jsem si obvolal. Ale myslím, že za tu dobu, co tady jsem, tady Čechy znají a na Tomáše reagovali od začátku dobře.

Jak moc Kasimpase aktuálně může pomoci? Chyběl vám střední obránce?

My teď potřebujeme každého hráče. Za prvé je tady docela velká marodka. Za druhé z kádru bylo vyřazeno šest cizinců. Dochází tady k určité přestavbě. Navíc situace v lize je pro nás docela složitá. I tohle byl myslím jeden z důvodů, které Tomáše přesvědčily, když si nebyl jistý, jak moc velký zájem o něj je a bál se toho, že jsme na chvostu. Přivedli ho proto, abychom se zachránili, ne abychom hráli druhou ligu. Přichází jako důležitý hráč a uplatnění tady najde.

Je možné, že nastoupí už ve středu v poháru?

Myslím, že ne. Spíše jde teď o to, aby nasál týmovou atmosféru a poznal, jak to tady chodí a funguje. Ostatně poslední tři dny toho moc nenaspal. Kvůli přestupu přelítával z Čech do Istanbulu, pak do Alanye. Moc toho ani nenatrénoval. O víkendu začínáme v Trabzonu těžkým zápasem, takže je potřeba, aby se zadaptoval s týmem a byl připravený na víkend.

V Kasimpase brzy začnete pátý rok, poprvé to bude i s krajanem. Jste rád, že si budete moci popovídat i v češtině?

Teď mi to ani tolik nepřišlo, protože jsme byli v Beleku na soustředění, kde byly všechny turecké týmy. Poctivě jsem krajánky obešel. Viděl jsem se s Čeldou (Čelůstka), se Škoďákem (Škoda). Takže to nebylo tak hrozný. Ale těším se na to, určitě to zase bude změna a věřím, že to bude příjemnější. I když musím přiznat, že nějakou velkou potřebu mluvit česky jsem v kabině neměl.

Co jste si říkal se Škodou, jak se mu v novém angažmá líbí?

Toho jsem chytil hned druhý den potom, co smlouvu podepsal. Byl ze všeho nadšený. Plný optimismu. Vždy po přestupu to takhle asi je. Doufám, že mu to vydrží, protože je v dobrém stabilním klubu a že se mu tam bude dařit. A snad tam co nejdřív nastřílí stovku, kterou samozřejmě vyhlíží.

Myslíte, že se mu to povede hned na jaře?

Věřím tomu. Myslím, že tam bude mít místo v základu a že góly dá. Chybí mu jich šest. Podle mě je to reálný. Když ne teď, na podzim to dá.

A jak to vlastně vypadá s vámi po operaci kolena?

Je to zatím takový nahoru dolů. Teď jsem tedy trochu na té optimističtější vlně, kdy se koleno zase umoudřilo a už hodně trénuji, již i s balonem. Akorát teď vyhlížím druhou operaci.

Jak to?

Nakonec jsme se rozhodli, že dráty během čtrnácti dnů vyndáme. Původně byla ve hře varianta, že se vyndají až po sezoně. Jenže tam bylo docela velký riziko, že mě budou omezovat a dráždit. To se bohužel asi před týdnem potvrdilo, když začaly dělat neplechu. Ale možná lepší, když se na to sáhne hned a budu mít čistou hlavu.

Kdy tedy předpokládáte, že se na hřiště vrátíte?

Čím dřív dráty vyndáme, tím líp. Ale doktoři samozřejmě dodržují nějaké postupy, takže ještě chtějí pár dnů počkat. Pak bych měl být během tří čtyř týdnů připravený na plnou zátěž. Trochu se mi to na jednu stranu zkomplikovalo, na tu druhou však budu rád, když koleno bude po operaci ve stoprocentním stavu a už by mě to nemělo nijak limitovat.