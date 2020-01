Fotbalová divočina! Sudí nechal dvakrát opakovat penaltu, gólmani všechny tři chytili

To se jen tak nevidí! Neuvěřitelný kousek se povedl fotbalistům Utasu Usakspor během utkání druhé turecké ligy. Rozhodčí odpískal v nastaveném čase nedělního střetnutí penaltu pro hostující celek Ergene Velimese. Exekutor svůj pokus sice neproměnil, ale kvůli vyběhnutí brankáře se pokutový kop opakoval, a to dokonce dvakrát po sobě! Ani to ale ke kýženému gólu nevedlo.