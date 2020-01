Hotovo! Nejlepší ligový střelec Komličenko balí kufry. Kam zamíří?

Hotovo! Fotbalový útočník Nikolaj Komličenko definitivně opouští Mladou Boleslav. Nejlepší střelec uplynulého ročníku nejvyšší soutěže se upsal na čtyři a půl roku Dynamu Moskva. Podle informací ruských médií činí přestupová částka 3,5 milionu eur (cca 85 milionů korun). "Jsem moc rád, že to dopadlo. Z Boleslavi jsem nepospíchal, měli jsme jasnou dohodu, které nabídky budou zajímavé pro mě i pro klub a nabídka Dynama splňovala vše," konstatoval Komličenko v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která jej zastupuje.

Jak budete vzpomínat na českou ligu?

Jenom v dobrém, je to zásadní soutěž pro celou moji kariéru. Fortuna liga má svoji kvalitu, která někdy není doceněna ani v Česku. Pravidelně to dokazují také zástupci v pohárové Evropě. Z této ligy jsem se odrazil do reprezentace a nyní k angažmá v Dynamu. Především mi však dala obrovské množství přátel, se kterými budu chtít nadále zůstat v kontaktu.

Hodně jste své výkony zlepšil po nástupu trenéra Jozefa Webera. Dá se říci, že to byl pro Vás zatím osudový trenér?

Určitě ano. Věřil mi, hodně se mnou mluvil, pracovali jsme společně na mém dalším fotbalovém zlepšení. Budu jeho kariéru nadále sledovat a držet mu palce, je to výborný trenér a férový chlap.

O vašem přestupu se spekulovalo za poslední rok hodně. Jste rád, že už je vše konečně vyřešeno?

Plně jsem se spoléhal na Viktora Koláře z mé agentury Sport Invest a soustředil jsem se jen na přípravu před jarní částí české soutěže. Nabídka Dynama ale splňovala vše, pro mě to byla jednoduchá volba.

Vracíte se zpět do své vlasti. Byl to pro vás rozhodující faktor?

Neřekl bych rozhodující faktor, spíše bonus navíc. Vracím se domů, což je samozřejmě samo o sobě skvělé. Navíc odpadá jakákoliv nutnost aklimatizace. Ale jen podle toho jsem se samozřejmě nerozhodoval. Chtěl jsem především do kvalitní ligy a ambiciózního týmu.

Dá se říci, že Dynamo Moskva je v ruské lize dlouhodobě v pozici asi jako Mladá Boleslav v české lize?

Oba kluby určitě spojují vysoké ambice. Dynamo může navazovat na dlouhou a bohatou tradici, historickým úspěchům by se současný tým chtěl určitě přiblížit. Už pro příští rok bychom chtěli útočit na medailové umístění.

Kanonýr Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko oslavuje gól na 1:1 během utkání 2. předkola Evropské ligy proti Ordabasy Šymkent.

Vlastimil Vacek, Právo

Dynamu v této sezoně chybí vyložený kanonýr. Jen dva týmy daly méně branek než Dynamo. Věříte, že jim to pomůžete vylepšit a že se v ruské lize můžete rychle dostat do pozice střelce, jakou jste měl v české lize?

Přicházím se zadáním, abych střílel góly a určitě se tohoto očekávání nebojím. Věřím, že mám kvalitu na to, abych týmu pomohl. Chuť do tréninku a dalšího zlepšování mi také nechybí.

Hrálo v rozhodování roli i to, že budete víc na očích trenérovi reprezentace, kam jste se dostal již v dresu Mladé Boleslavi?

Určitě bude moct vidět více mých zápasů, bude to jen na mně. Nebudu lhát, že o nominaci na letní EURO budu chtít zabojovat.

Co z Česka vám bude v Rusku nejvíce chybět?

Vím, že by se hodilo zmínit jídlo nebo pivo, ale mně upřímně budou nejvíce chybět skvělí lidé, které jsem zde stačil poznat. Vždy se do Čech budu rád vracet, na tom se nic nemění.