Nejhorší Panenka všech dob! Místo slávy přišel penaltový trapas

Tak tohle se nepovedlo. Místo slávy se mladému záložníkovi smějí fanoušci po celém světě. Může za to troufalý penaltový pokus, kdy si chtěl dvaadvacetiletý Řek z Panathinaikosu zahrát na českou legendu Antonína Panenku. Jenže Anastasios Chatzigiovanni vršovického Klokana, který získal věčnou slávu díky penaltovému bochánku ve finále ME v roce 1976, nenapodobil. Co se stalo se můžete podívat v přiloženém videu.