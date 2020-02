Bývalý stoper Slavie útočí na mistrovský hattrick! Lüftner o kyperském restartu a bombovém útoku na sudího

Fotbalový obránce Michael Lüftner hlásí: Jsem zpátky. Roční martýrium po těžkém zranění kolene, které ho srazilo v rozletu, je definitivně zapomenuto. Někdejší slávista a kmenový hráč FC Kodaň válí od léta na hostování v kyperské Omonii Nikósii, se kterou útočí na mistrovský titul. Byl by už jeho třetí.

Dá se na angažmá v Omonii najít vůbec něco negativního?

Kypr beru jako svůj restart po dlouhodobém zranění, které mě potkalo v Kodani. Jsem moc spokojený, jak se to tady pro mě vyvíjí. Jít sem byl jednoznačně správný krok.

Jak se angažmá na Kypru zrodilo?

Trenér Omonie Berg se dobře zná s koučem Kodaně Solbakkenem. Hrávali spolu za norskou reprezentaci. Pan Solbakken za mnou vloni na jaře přišel a řekl mi, že má známého, který trénuje na Kypru. A že pro moje koleno bude pobyt v teple ideální. Navíc že mám velký předpoklad, že budu pravidelně hrát. Všechno se potvrdilo. Užívám si to tady, klepu si na zuby, koleno drží. Navíc je tady parádní počasí. V létě se vrátím do Kodaně a poperu se o šanci.

Byl jste rok bez fotbalu. Bylo těžké se s tím psychicky srovnat?

První sezonu v Dánsku jsem odehrál všechno, těšil jsem se na další. Jenže hned v prvním kole mi rupnul křížový vaz. Když mi řekli diagnózu, byl jsem přepadlej. Měl jsem kariéru skvěle rozjetou. Slavie, titul, Kodaň, Evropská liga, zápasy proti Atlétiku Madrid. Najednou bum a nic. Přiznávám, bylo to pro mě psychicky složité období.

Co vás hnalo dopředu?

Mám silnou vůli, navíc mi hodně pomohla rodina. Od Kodaně jsem dostal také povolení na tři rehabilitační bloky v Česku. Fyzioterapeut Teplic Ondřej Klement mě měl v rukách celkem šest týdnů. Pochopitelně, na tribuně mi bylo smutno. Mužstvu se dařilo, vyhrál se titul. Jsem tedy i mistrem Dánska, odehrál jsem ale jen jeden zápas. Doufám, že smůlu jsem si už vybral, že se všechno definitivně v dobré obrátilo.

Přemýšlíte nyní o svém mistrovském hattricku?

Kdy by nepřemýšlel, moc bych si ho přál. Před sezonou jsme dostali cíl, skončit do třetího místa. Zatím se nám to daří. Ale když už jsme takhle nahoře, myslíme si na příčku nejvyšší. Máme opravdu silný tým, hrajeme hezký fotbal.

V Nikósii působí český obránce Jan Lecjaks. Trávíte spolu čas i mimo hřiště?

Vždycky je příjemné, když máte v zahraničním klubu krajana. S rodinami trávíme hodně času, naše přítelkyně si padly do noty, skamarádily se. Když je čas, vyrazíme se někam mrknout. Po zápasech míváme volný den, tak jezdíme k moři do Larnaky. Plánujeme teď výlet do hor, kde je ještě sníh. Na Kypru je nádherně celý rok, což je velký bonus.

Horko je ale občas i v tamním fotbale. Kvůli útoku na prvoligového arbitra sáhli sudí ke stávce. Byl jste překvapený?

Kluci v kabině říkali, že na Kypru nejde o nic výjimečného. Děje se to tady jednou za dva roky. Chystali jsme se na zápas, bylo nám oznámeno, že se hrát nebude. Druhý den jsme se dozvěděli, že všechno vzniklo kvůli incidentu, který mají na svědomí fanoušci jednoho z klubů.

Arbitrovi prý nastražili do auta výbušninu.

Nebyla to naštěstí klasická bomba, šlo o velkou petardu. Když vybuchla, v autě nikdo nebyl. Nebylo příliš poškozeno, petarda roztrhala sedačku. Samozřejmě, taková věc je nepříjemná pro všechny. Víkend nepískali, za tři dny se ale už jelo dál.