Z Edenu do lotyšské ligy! Trpišovský mi narovinu řekl, že opci na mě Slavia neuplatní, říká záložník

Mohl zůstat ještě na jaře na hostování ve Slavii, nejspíš by ho ale proseděl na lavičce. Proto když se záložníkovi Jakubu Horovi naskytla možnost angažmá v týmu lotyšského mistra FC Riga, neváhal. V Edenu i v mateřských Teplicích dostal zelenou, od poloviny ledna zažívá premiérovou zahraniční štaci.

Splňuje angažmá v netradiční fotbalové destinaci vaše očekávání?

Upřímně, když jsem se dozvěděl o zájmu Rigy, nemyslel jsem si, že to bude až takhle vynikající. Jsem opravdu mile překvapený. Co se týká party, a vůbec všeho kolem. Měli jsme v lednu soustředění v Emirátech, teď budeme tři týdny na Kypru. Klub je dobře finančně zajištěný, zázemí i podmínky jsou výborné.

Zapadl jste do týmu?

V Abú Dhabí jsme odehráli tři přípravné zápasy, nasbíral jsem dvě asistence. Jsem spokojený. Těší mě, že spokojený je i majitel. Hned po prvním utkání volal mému agentovi. Řekl mu, že se transfer povedl, že jsem dobrý hráč. Byl s námi v Emirátech celých čtrnáct dnů, po druhém zápase nás pozval na večeři. Fotbalem a klubem žije.

Rusky vládnete? Nebo se v kabině dorozumíváte anglicky?

V kabině nás je osm národností, mluvíme mezi sebou většinou anglicky. Na hřišti vládne ruština, kterou ovládá trenér. Parta je skvělá. Byla přitom věcí, které jsem se bál nejvíc. Jak zapadnu a tak. Úplně zbytečně, všichni jsou milí.

Jak se přihodí, že se hráč z české ligy objeví v Lotyšsku?

Na konci podzimu mi trenér Trpišovský narovinu řekl, že opci na mě Slavia neuplatí. Ale že by byl rád, kdybych zůstal na hostování i pro jaro. Odpověděl jsem, že pokud se objeví něco lákavého, rád bych toho využil. Muselo ale jít o soutěž, která se hraje systémem jaro–podzim, protože jsem už vyčerpal povolený limit startů za dva kluby v jedné sezoně. Nastoupil jsem za Teplice a Slavii. Agent mi našel Rigu, během dvou dnů jsem byl domluvený.

Chtěl jste do zahraničí za každou cenu?

Kdybych zůstal ve Slavii, asi bych si tolik nezahrál. Ale úplně za každou cenu jsem do ciziny nechtěl. Například Kazachstán jsem nevzal, nemohl bych tam být s rodinou. V Rize budeme všichni tři spolu, přítelkyně s roční dcerkou Sofinkou za mnou přiletí na začátku března.

Máte představu o kvalitě lotyšské ligy, která začíná v polovině března?

Nějaké informace o ní jsem si sháněl. Krátce jsem mluvil s panem Dovalilem, který trénuje lotyšskou osmnáctku a devatenáctku. Mimo jiné mi řekl, že Riga jasně ční nad ostatními.

Taková lotyšská Slavia?

Majitel má velké ambice a cíle. Chce domácí titul a pohár a dostat se do základní skupiny některého z evropských pohárů. Budeme začínat v prvním předkole Ligy mistrů, samozřejmě se spíš mluví o Evropské lize. V létě Riga vypadla až v play off s Kodaní. Doma ji porazila, k postupu do skupiny chyběl jeden gól. Věřím, že na podzim si s Rigou v Evropě zahraju.