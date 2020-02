Provokatér si užíval výhru nad gigantem. Pak přišel trest

Ve Španělsku se euforicky slaví výhra nad Realem Madrid či Barcelonou, v Německu jsou fanoušci i hráči štěstím bez sebe, když si vyšlápnou třeba na Bayern Mnichov. A v Portugalsku platí, že nad Benfikou Lisabon se také nevyhrává každý den a na jejím stadionu obzvlášť. Fotbalisté Bragy si tenhle pocit vychutnávali v sobotu pozdě večer.

Raúl Silva to ale pořádně přehnal. Poté, co sudí zadul naposledy do píšťalky, začali se hráči Bragy objímat. Nikoliv však zmíněný Silva, ten pochodoval k tribunám a gesta se zaťatou pěstí dával najevo, že Benfiku zrovna nemusí a z vítězství má obrovskou radost.

Na hřišti v tu chvíli začala pořádná strkanice. Pochopení pro nesportovní gesto směřující k fanouškům poražených neměl sudí, který hráči ukázal druhou žlutou kartu. Raúl Silva se tak může těšit na dodatečný trest od disciplinárky.