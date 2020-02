Kufr ve ztrátách a nálezech, bráška Deli i dojemné díky. Krmenčíkův agent popisuje transfer do Brugg

„Já v Turecku, Krmi a vedení Plzně na soustředění ve Španělsku. Bylo to trochu v rychlíku, rodeo," culí se fotbalový agent Daniel Smejkal ze společnosti IFM-M, který Krmenčíka zastupuje. Před třemi týdny zprostředkoval svůj největší přestup.

Pro Sport.cz popisuje 30hodinovou anabázi, na jejímž konci jeho klient podepsal s lídrem belgické ligy kontrakt na tři a půl roku. Skončila tím několikaměsíční story, kdy byl Krmenčík několikrát jednou nohou v zahraničí. Transfery do Bordeaux, Janova, Udine, Leganes a jiné ztroskotaly. I ten do Brugg v lednu 2019, kde dokonce absolvoval zdravotní prohlídku. Druhý den se vrátil s nepořízenou za týmem na soustředění do Španělska. Tentokrát už v Belgii zůstal. A ve čtvrtek dost možná vyběhne na slavném Old Trafford proti Manchesteru United v odvetě úvodního kola play off Evropské ligy (první zápas 1:1).

Není paradox, že vyšly zrovna Bruggy?

Je pravda, že Plzeň a ani Michael po loňské zkušenosti nechtěli o Bruggách nějaký čas ani slyšet. Se zástupci klubu jsem byl ovšem pořád v kontaktu. Čas ale plynul, stále se kličkovalo. Poměrně blízko byla dohoda s Udine, ta však nemohla splnit termíny splátek. Najednou devětadvacátého ledna, kdy jsem byl v Turecku za českými kluby na herních kempech, volá šéf Brugg. Říká mi: Teď už volám definitivně, vždyť víte, máme nového trenéra, chceme být úspěšní. Když byl za mnou už po sté, že chce Krmenčíka, vytočil jsem vaše číslo. Odpověděl jsem, že jednáme jinde, ale nikdo požadavky Viktorie zatím nesplnil. A že zavolám do Plzně, jestli vůbec chce Bruggy znovu otevírat.

Daniel Smejkal, manažer agentury IFM-M, s útočníkem Michaelem Krmenčíkem (vlevo) a prezidentem Brugg Bartem Verhaeghem (uprostřed) po podpisu smlouvy.

IFM-M

Jak generální manažer Šádek reagoval?

Sdělil jsem panu Šádkovi, že mám klub, který chce Krmiho. A jestli je ochotný jednat i kdyby šlo o Bruggy. Ty by to měly dražší, smál se. Pozastavil se chvíli nad tím, že by měl Krmi odjet ve stejný termín ze stejného místa zase do Brugg. A že po odletu na soustředění už nechtěli nikoho prodávat. Nakonec mi řekl podmínky a za hodinu došlo k ústní dohodě klubů. Všechno nabralo obrátky. Tušil jsem, že polovina úspěchu je za námi. Zrovna v ten den ale vedení Plzně letělo do Španělska, takže tři hodiny se nemohlo nic řešit. Bruggy navíc hrály zápas. Čekalo se, až všechny podmínky definitivně odsouhlasí. Stalo se v deset večer. To Krmi ještě nic nevěděl.

Vy jste mu celý den nic neřekl?

Byla taková dohoda, že dokud není nic podepsané, nebudeme se spolu o tom bavit. Nechtěl jsem ho zneklidňovat. O Bruggách se dozvěděl až od pana Šádka v Esteponě. V deset večer mi Krmi volal, že si s ním má jít sednout. Nevíš, co mi chce? Vím na tisíc procent, co ti chce, vyslechni si vše a pak mi zavolej, sdělil jsem mu. Druhý den dopoledne jsme se sešli v Bruselu na letišti. Já odjel na jednání s prezidentem a sportovním ředitelem, Krmi vyrazil na zdravotní prohlídku. Byl na ní přes čtyři hodiny, opět ho důkladně proklepli. Mezitím se vytvořila smlouva s dohodnutými podmínkami, do konce ledna se musela stihnout registrace. V noci na jednatřicátého jsme si řekli: Všechno klaplo. Ráno jsem vezl Krmiho na první trénink. Tehdy mi hlavou proběhl okamžik z předloňského podzimu, kdy jsem se dozvěděl, že si udělal křížák....

Plzeňský ostrostřelec Michael Krmenčík má za sebou debut za Club Bruggy.

Twitter

Přetržený křížový vaz v koleni je pro hráče, který má nakročeno do zahraničí, katastrofa. Stejně pro jeho manažera.

I pro klub. S financemi za Krmiho Plzeň počítala. Přicházely nabídky, například od Bordeaux. Ta byla ze všech nejvyšší. Najednou kolem něj panovala nejistota, jeho cena klesla. Když šel Krmi na operaci, byl špatný. Hodně jsme spolu komunikovali, aby zůstal pozitivní, jeli jsme spolu i do nemocnice. Moc mu pomohla rodina, manželka. Definitivně se uklidnil, když se po návratu poprvé trefil. Pochopitelně, nevědělo se, jestli bude hrát jako předtím. On se ale dokázal vrátit v plné parádě. A udělali jsme spolu největší transfer. Ale ani jsme si nepřiťukli, jak jsme byli unavení.

S Krmenčíkem spolupracujete přes 12 let. Považujete ho, v uvozovkách, za svoje dítě?

K hráčům, se kterými spolupracuju dlouho, mám samozřejmě blíž. Krmi k nim patří. Dokonce si tykáme. Dojal mě, když jsme dorazili na první trénink. Vběhl do kabiny, vzápětí mi věnoval svůj první dres Brugg se slovy "děkuju ti". Během těch dvou dnů jsme zažili i legraci. Krmi totiž přiletěl do Belgie ve věcech Plzně, na soustředění neměl civil.

Dres Brugg Michaela Krmenčíka.

IFM-M

Sehnali jste náhradní?

Dohoda s Plzní byla, že mu na letišti v Antalyi nějaké věci koupím. Jenže v pět ráno bylo všechno zavřené. Nedopadlo to ani v Bruselu, kde mě hned naložili zástupci Brugg. Krmiho navíc vyvedli jiným vchodem, takže jeho bágl jezdil na pásu. Pak skončil ve Ztrátách a nálezech. V rychlosti jsem mu dal svůj kufr. Vezmi si, co chceš, řekl jsem mu. Trochu na mě a mé věci koukal. Pak celý den absolvoval v mých věcech. Nové si opatřil až po prvním tréninku. To nevymyslíte. Stejně tak přivítání před tréninkem.

Povídejte.

Hráči seděli v jídelně, na snídani. Najednou se na mě ozvalo v češtině: Nazdar bráško! Všichni ztuhli a sledovali bývalého stopera Slavie Simona Deliho, jak se k nám s Krmim žene. Nikdo v Bruggách netušil, že umí česky. Hned říkal, že mu pomůže. Nenadál bych se, že si dám někdy u jednoho stolu míchaný vajíčka s Plzeňákem a slávistou. Nakonec jsem zůstal i na první zápas s Antverpami, což vedení klubu mile překvapilo. Zajímalo mě zázemí nového sportovního centra, stadionu, bydlení... Chtěl jsem, aby byl Michael trochu připravený.

Daniel Smejkal, manažer agentury IFM-M, s útočníkem Michaelem Krmenčíkem (vpravo) a obráncem Simonem Delim v tréninkovém centru Brugg. Společnost oba hráče zastupuje.

IFM-M

Probíhala jednání odlišně než před rokem, kdy ztroskotala?

Diametrálně. Už vyzvednutí na letišti, klubová média mapovala Krmiho cestu na zdravotní testy, nechali ho vybrat číslo. Přijal nás prezident. Před rokem nás šoupli na hotel, druhý den prohlídka a pak nám řekli, ať jedeme domů. Bylo důležité, že Krmi tehdejší situaci v klidu ustál. Teď bylo vidět, že ho hodně chtějí. Pro trenéra je na hrot číslo jedna.

Má Krmenčík potenciál jít ještě výš?

Teď je to na něm. Vidím na něm velký chtíč, věřím, že udělá ještě další krok.