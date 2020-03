Sen českého obránce. Střílí góly a místo boje o záchranu se nováček blíží boji o Evropu

Na ustrašeného nováčka můžete zapomenout. Petrášek a spol. jsou týmem, který si vyšlápl na Legii Varšava, porazil i loňského mistra Piast Glivice. Po výhře nad Wislou Plock se v tabulce dokonce vyšvihl do elitní osmičky. „Hlavní cíl je záchrana, ale pokud budeme pokračovat ve výkonech, tak by nám ani vrchní osmička nemusela utéct. Hrajeme teď opravdu dobře," chválí celý tým jeho český kapitán.

To by byl úspěch jako hrom, Rakow hrál ještě před třemi lety třetí nejvyšší soutěž. Od té chvíle stoupá, fanoušci jsou v euforii, svůj sen si užívají i hráči. Daleko to není ani do evropských pohárů. „Všichni v klubu tvrdě pracovali i v době, kdy se ve třetí a potom ve druhé lize vyhrávalo, všichni dělali maximum, abychom byli stále silnější. Udělali jsme obrovský pokrok," září oči českému stoperovi, když popisuje důvody úspěchu.

Petrášek je přitom v centru pozornosti, je o něj zájem v cizině, stává se jednou z velkých osobností ligy. Kromě vůdcovských schopností nepřestává překvapovat ani střeleckou potencí. Do sítě Plocku přidal pátou branku v sezoně a upevnil si místo nejlepšího střelce soutěže mezi obránci. To pro něj vlastně není nic nového. Jen teď už pálí mezi polskou elitou. Po odchodu má na triku 28 přesných zásahů. Každou sezonu patří k nejlepším střelcům Rakowa i celé soutěže!

„Po minulé sezoně jsem zaslechl, že je fajn, že jsem dával branky ve druhé a předtím třetí lize, ale Ekstraklasa, že bude o něčem jiném. Tak jsem moc rád, že mi to tam padá i dál," usmívá se Čech. Skvělou formu může potvrdit už v neděli proti třetímu Štětínu.