Všichni zemřeme, skandovali fanoušci Zenitu. Rusové už ligu také zastavili

Provokativním pokřikem se ve víkendovém utkání ruské fotbalové ligy prezentovali fanoušci Zenitu Petrohrad. Duel proti hostujícímu Uralu Jekatěrinburg se navzdory celosvětovému šíření pandemie nového typu koronaviru odehrál před zraky více než tří desítek tisíc návštěvníků. „Všichni zemřeme, my všichni zemřeme!“ skandoval kotel domácích příznivců během duelu.

Kontinentální hokejová liga v pondělí vyhlásila týdenní pauzu poté, co ze čtvrtfinále play off odstoupili hokejisté finského Jokeritu Helsinky a kazašského Barysu Nur-Sultan. Premier Liga se zastavila nedlouho poté. Ruská fotbalová soutěž se nebude hrát nejméně do 10. dubna.

Většina víkendových klání tamní nejvyšší soutěže se přitom odehrála bez omezení a s diváckou kulisou. „Všichni zemřeme, my všichni zemřeme!" nesl se Gazprom Arénou v Petrohradě chorál příznivců Zenitu, kteří sledovali, jak domácí fotbalisté v sobotu rozstříleli hostující Ural poměrem 7:1.

V Rusku je aktuálně 93 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Ruské kluby ještě před rozhodnutím o zastavení ligy zakázali zahraničním hráčům odcestovat domů bez ohledu na to, jak se situace kolem případných opatření bude dále vyvíjet.