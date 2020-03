V Moskvě nosí jako jeden z mála roušku, má i respirátor. Reprezentant Král o situaci v ruské metropoli

Jak dlouho se budete individuálně připravovat?

V pátek a v sobotu máme volno, poté dostaneme týdenní tréninkové plány. Pak se uvidí, jestli budeme znovu trénovat společně, nebo se prodlouží individuální tréninky. Nebo budeme muset reagovat na případné nařízení vlády.

Ta jsou nyní jaká?

Zastavila se fotbalová liga, ale jinak všechno funguje dál. Restaurace, nákupní centra, všechno. Myslím, že teoreticky můžeme trénovat. Ale v podstatě tím, že není na co, jsme doma. A pochopitelně také proto, abychom se mezi sebou nenakazili. Podepsali jsme také papír, že nesmíme vycestovat z Moskvy. Je to logické, podobný papír podepisovali všichni kluci z reprezentace, kteří hrají v zahraničích klubech. Budu se teď sedm dnů připravovat sám.

Očekával jste přerušení ruské ligy?

Vzhledem k tomu, že už jsme byli snad poslední soutěž v Evropě, která se hrála, tak jsem tento krok očekával. Myslím, že je jednoznačně rozumný. Samozřejmě, všechny ve Spartaku nás mrzí, že nebudeme hrát, je to pro nás velká škoda. V zimní přípravě jsme běhali, dřeli, což se odráželo v přátelských utkáních. Do zápasu s Krasnodarem jsme neprohráli žádný zápas. Osmkrát v řadě jsme vyhráli. Byli jsme v psychické i fyzické kondici. Přerušení je ale to nejmenší, hlavně že jsme zatím všichni zdraví. Opatření muselo přijít.

Ve většině Evropy jsou zavřená nákupní centra, restaurace, lidé se nesmějí scházet ve vyšším počtu. V Rusku zatím takový verdikt nepadl. Máte v sobě brzdu, jste opatrný?

Když už musím vyjít ven, nosím roušku. Nakoupil jsem si jich několik do zásoby, mám i respirátor. Myslím, že dřív nebo později přijde koronavirus ve větší míře i do Ruska. Trošku se tedy obávám, že jak se po konci pandemie bude všude začínat, v Rusku zřejmě budeme stát. Uvidíme, jaká situace bude. Člověk neví, co bude za tři dny. Každopádně se s přítelkyní snažíme být doma. Přiletěla těsně před tím, než se zavřely všechny hranice. Pokud bude vyhlášena karanténa, asi budeme koukat na filmy.

Zásoby potravin máte?

Od táty a od dědy máme v mrazáku snad třicet kilo masa. Takže zásobeni jsme solidně. Maso jsme měli ale ještě dřív, než tady nějaký koronavirus byl.

Jsou Rusové ukáznění, chodí s rouškami?

Strašně málo. Jestli jsem ve čtvrtek při nákupu v obchodním domě potkal dva lidi s rouškou... V Rusku zatím panika není. Vzhledem k tomu, že v Moskvě žije kolem patnácti milionů lidí, sto nakažených je minimální číslo.

Nadcházející období se se spoluhráči ze Spartaku budete připravovat individuálně. Počítáte s tím, že budete často běhat venku?

Předpokládám, že ano. V sobotu by nám měli trenéři poslat plán. Rozdali nám ale už Sporttestery, očekávám tedy, že budu běhat. Asi někde v parku poblíž bydliště. Kromě toho jsem a budu přes FaceTime ve spojení s Petrem Gražákem, který mě přes telefon koučuje.

Jak takový trénink vypadá?

Telefon mám postavený na stole, kamera je namířena například na hrazdu. Zkrátka tam, kam potřebuju. Poslouchám trenéra, říká mi, co mám dělat. S Petrem spolupracuju vlastně od doby, co jsem se nastěhoval do Prahy. Od nějakých třinácti let. Měl jsem v plánu s ním celý březen cvičit přes telefon, na celý duben měl přiletět do Moskvy. Měli jsme mít minisoustředění. V květnu jsem se s ním měl připravovat zase přes telefon, všechno mělo vrcholit k mistrovství Evropy, které se ale odložilo. Teď máme na přípravu o rok víc.

Jak jste přijal rozhodnutí o odložení ME?

Trošku mě to mrzelo, viděl jsem v turnaji obrovskou příležitost se ukázat. I vzhledem k zápasům, které jsem v reprezentaci odehrál, v ní mám docela silnou pozici. Proto jsem vnímal velkou šanci. Ale je logické, že se hrát letos nebude. Když se podíváme, jaké problémy nákaza po světě způsobila, fotbal musí jít stranou. Je důležité řešit zdraví. Právě v těchto situacích si člověk uvědomí, že je rád, že je zdravý. Přestože přípravě na šampionát podřídil všechno.