Mešanovič: Přerušení turecké ligy? Všichni jsme to přivítali, máme přece rodiny!

Ještě ve čtvrtek dopoledne Kayserispor trénoval, po obědě měl tým odlétat do Istanbulu k zápasu turecké fotbalové Superligy. Těsně před odjezdem na letiště ale přišla zpráva: turecká liga se přerušuje. „V kabině jsme to přivítali, každý máme rodinu. Fotbal teď musí jít stranou," hlásí z Turecka bývalý útočník fotbalové Slavie Muris Mešanovič.

K přerušení turecké ligy se schylovalo delší čas, nakonec svoje brány uzavřela jako jedna z posledních v Evropě. „Poslední zápas jsme hráli už bez diváků. Což je o to víc nepříjemné právě v Turecku, kde fanoušci jsou fotbaloví fanatici, atmosféra na stadionech je neskutečná. Jsme v tabulce poslední, přesto v Kayseri chodilo pravidelně dvacet tisíc lidí. Hrát bez nich bylo hrozné. Ale nejdůležitější je zdraví," říká Mešanovič.

V pondělí se měl se spoluhráči sejít ke společnému tréninku, z klubu jim ale vzkázali, že tréninky se odkládají na dobu neurčitou. „Čekáme, jak se všechno vyvine. Každopádně v Turecku postupně zavádějí ochranná opatření. Uzavřeli školy, restaurace, bary, nákupní centra. Otevřené jsou pouze supermarkety od dvanácti do šesti hodin. Opatření tady ale zavedli o dost později než v Česku, takže roušky venku nosí zatím jen každý druhý člověk," dodává 29letý bosenský kanonýr.

Předpokládá, že se nyní delší čas bude připravovat individuálně. Mustr má například v českém reprezentačním záložníkovi Alexu Královi, se kterým je v kontaktu přes Instagram. „Četl jsem, že ho koučuje přes telefon fyzioterapeut, se kterým spolupracuje několik let. To je skvělá cesta. Uvidíme, jaké pokyny z klubu přijdou, musejí záležitosti ohledně tréninků konzultovat s lékaři. Nevěřím, že bychom individuálně trénovali v kempu, spíš budeme nějaký čas doma. Bohužel je to realita," podotýká Mešanovič, se kterým je Kayseri jeho rodina – manželka Naďa a 16měsíční synek Ali.

Od poloviny února chytil formu stejně jako celý tým. Ve třech posledních ligových zápasech vstřelil dva góly (celkově 3), Kayseri se začal drápat bodově nahoru. „V zimě nás přišlo opravdu hodně nových, trvalo, než jsme začali vnímat, co po nás trenér chce. Z posledních šesti utkání jsme tři vyhráli, prohráli jsme jen jednou. Všechno šlo nahoru. Mrzí nás, že se nehraje. Ale fotbal teď musí jít stranou," má jasno dvojnásobný český mistr.

Vyhlášený srdcař a bojovník se za novou výzvou vydal v zimě, po dvanácti letech strávených v Česku. Svého rozhodnutí nelituje. Naopak. „Chtěl jsem zkusit něco jiného. Turecká liga je fotbalovější než česká, není tolik silová a taktická svázaná. Největší rozdíl je ale celkově v zázemí klubů, které je všude na top úrovni. A pochopitelně také v zájmu médií a fanoušků. Neumím turecky, ale pro Turky musí být strašně smutné, když teď nemají fotbal. Až se liga znovu rozběhne, budou stadiony plné k prasknutí," dodává Mešanovič.