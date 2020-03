Pavelka a spol. se možná vrátí ke společnému tréninku. Počty nakažených stoupají, není to ideální, myslí si

Jaká je teď v Kasimpase situace?

Od čtvrtka se netrénuje, plníme individuální programy. Víceméně se však scházíme v tréninkovém centru, protože moc možností na trénink není. Snažíme se nějak prostřídat, abychom se moc nepotkávali. Ale od středy bychom měli zase začít se společnými tréninky. Tuhle informaci jsme dostali v pondělí i s tréninkovým programem na další týden. Ale teprve se uvidí, protože naposledy se nakazil i trenér Fatih Terim. Každopádně se zítra tým sejde a uvidí se. Společný trénink mi však nepřijde jako úplně ideální varianta, protože počty nakažených v Turecku stoupají.

Takže kdyby záleželo jen na vás, pokračoval byste individuálně?

Samozřejmě. V téhle situace je to blbý. Já mám rodinu, takže my jsme zalezlý co nejvíce doma, ale máme hodně mladých kluků, kteří si z této situace velkou hlavu nedělají. Chodí po městě a ještě před nedělním uzavřením navštěvovali i restaurace. Nějaká velká osobní opatření nedělají. A když se nás pak sejde čtyřicet na tréninku, a sjedeme se z celého města, mohl by to být problém. Za ostatní lidi ruku do ohně nedám.

Jaké jsou vůbec prognózy, co se pokračování turecké ligy týká?

Nejsou vůbec žádný. Právě proto jsme překvapení, že už by se mohlo začít trénovat společně. První vysvětlení bylo, že se liga přerušuje a má se čekat na další vyjádření vlády a fotbalové federace, ale zatím žádné oficiální vyjádření nebylo. Proto je to pro nás trochu překvapení.

Asi i kvůli tomu, že počet nakažených v Turecku strmě roste. Straší vás to?

Zase musíme vzít v potaz, že Turecko je obrovská země, takže předpokládám, že čísla budou o hodně větší než v Česku. Pochopitelně jsem z nárůstu obavy měl, na druhou stranu opatření se tady dělala docela brzo, když pominu sportovní stránku, protože ligu jsme hráli ještě skoro jako poslední na světě. Jako první se tady zavřely školy, potom restaurace a kavárny a teď je zavřený víceméně všechno kromě obchodů, lékáren a nemocnic. Opatření jsou tady víceméně stejná jako v Čechách, jen s tím rozdílem, že není limitovaný volný pohyb. Ale myslím, že v dalších dnech to přijde taky na řadu, protože když jsem se byl první den individuálního tréninku proběhnout po lese a myslel si, že lidem uteču, byly tam naopak mraky lidí.

Dvě kola jste hráli bez diváků, uvítal jste pozastavení ligy?

V situaci, ve které jsme (Kasimpasa bojuje o záchranu a je bod od sestupových míst, pozn. red.), potřebujeme samozřejmě podporu, takže stav pro nás nebyl ideální. Ovšem poslední domácí zápas se zvládnul i tak. Ale víceméně jsem vnímal, že devadesát procent hráčů v Turecku hrát nechtělo. Fotbal se za prvé hraje pro lidi a za druhé všichni mají myšlenky trochu jinde než na fotbal. Přeci jen tady hrají mraky cizinců a všichni jsou myšlenkami ve svých zemích se svými rodinami. Myslím, že všichni byli rádi, že se poslední kolo zrušilo.

Zleva Brazilec Allan a David Pavelka.

Vlastimil Vacek, Právo

Jak se změnil denní režim vám?

Je to zvláštní. Po pěti měsících jsem se vrátil k týmu na tréninky a absolvoval jsem čtyři jednotky a zase se vrátil na samotku... Není to ideální, ale tohle samozřejmě není úplně běžná situace a je potřeba se s tím popasovat. Furt jedu svůj režim, svoje cviky za těch pět měsíců už umím nazpaměť a pozpátku. Takže stále stejný. Snažím se být nachystaný na to, až se zase rozjedou tréninky, abych se mohl plnohodnotně připojit k týmu.

Po zdravotní stránce už jste v pohodě?

Ano. Sice jsem si ještě při nějakých cvičeních, kde by mohlo dojít k nějakému většímu kontaktu, dával pozor, ale dohoda byla taková, že bych v reprezentační pauze začal na sto procent. Koleno už je na to připravený.