Odmítl snížení platu na 325 tisíc a klub ho vyhodil: Nechápu, co se děje. Budu se soudit

„Vůbec nerozumíme tomu, co se stalo. Ale můj právník se o to postará. Pojďme to dát k FIFA. Budeme bránit svá práva," řekl RMC Sport bývalý kamerunský reprezentant.

32letý zkušený středopolař byl jedním z devíti hráčů odmítající návrh, který jim klubový prezident Christian Constantin sdělil prostřednictvím WhatsAppu. Vedení chtělo po hráčích, aby během přerušení soutěže pobírali plat maximálně ve výši 12 350 franků (325 000 korun).

„V pátek jsme hráli přátelský zápas (20. března) a v pondělí jsme se měli setkat s prezidentem. Pak se schůzka měla přesunout na úterý, ale dál jsme neměli žádné informace. Nakonec jsme v úterý obdrželi zprávu přes WgatsApp, v níž stálo, že naše výplaty byly sníženy. Podepsaný papír jsme měli vrátit do poledne druhého dne. Dokument jsme dostali bez jakéhokoliv vysvětlení," stěžuje si Song.

Podle svých slov otálel s podepsáním nových podmínek, protože si nebyl zcela jistý, jaké to pro něho ponese důsledky.

„Já jsem fotbalista a tohle (změny smluv) není můj obor. Máme lidi na to, aby se těmito věcmi zabývali. Nemohl jsem to podepsat, vůbec jsme o tom nediskutovali. Všechny kluby teď s hráči hovoří. U nás nic nevěděl ani kapitán. Dohodli jsme se, že nic nepodepíšeme, chtěli jsme o tom mluvit," pokračuje.

„Nijak jsem neporušil standardy profesionálního fotbalisty. Nerozumíme tomu, co se stalo. Nikdo z nás," dodává.

Vyhozených hráčů se zastala i švýcarská hráčská asociace.

„Je nepřijatelné se chovat takhle. Pokud nastane krize, musíte se starat o své zaměstnance. A ne jim dát zbraň k hlavě a říci jim, že mají 24 hodin na to, aby se rozhodli, jestli přijmou snížení, nebo ne. A pokud řeknou ne, což je jejich právo, jsou propuštěni. To je pobuřující," řekl prezident hráčské asociace Lucien Valloni.