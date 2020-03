Vrba exkluzivně! O situaci v Razgradu, vaření a procházkách s majitelem klubu, který měl koronavirus

Hrklo ve vás, když jste se dozvěděl, že majitel Ludogorce se nakazil koronavirem?

Pochopitelně, že zpráva nebyla vůbec příjemná. Jsem moc rád, že je v pořádku. Když jsem si ale na některých českých serverech přečetl, že jsme v karanténě, že majitel byl s námi v Miláně na utkání Evropské ligy, kde se nakazil, a že máme za sebou třetí testování... Byl jsem překvapený, informace nebyly úplně přesné.

Jaké jsou správné?

Chci jen říct, že majitel pozitivní test měl, v Miláně s námi na Evropské lize ovšem nebyl. Po příletu z Itálie jsme byli testovaní, odjeli jsme deset dnů na soustředění. Touto formou chtěl klub zajistit klid, abychom se nikde nepohybovali. Měli jsme hotel a areál jen pro sebe, trénovali jsme na hřišti. Během soustředění jsme absolvovali druhý test, všechny výsledky byly negativní.

V jakém režimu je momentálně klub nastavený?

Soutěže v Evropě se zastavily, jsme tedy ve shodné situaci jako kluby v Česku. Hráči trénují individuálně, dostali plány na několik dnů. Čekáme na rozhodnutí místních institucí, co nám povolí nebo nepovolí. Tento týden se ještě ke společnému tréninku vrátit nemůžeme. Uvidíme.

Bylo složité vypracovat individuální plán? Nejedná se o klasickou přípravu...

Plán vznikl po konzultaci s kondičním trenérem Ludogorce. Kluci vědí, co mají dělat. Tohle asi funguje všude stejně. Tedy všude. Nejsme asi jako Bayern, aby si hráči pustili televizi a sledovali trenéra, který jim předcvičuje. Máme ale sporttestery a podobné věci, které jsou i v Česku normální. Přes satelit mi chodí data hráčů z tréninku, jsou tedy pod kontrolou. Nejde o přípravu, spíš o takový udržovací režim.

Aby byl tým připravený, kdyby se začalo hrát?

Přesně tak. I když po třech dnech společného tréninku hrát soutěž stejně nelze, jak si možná někteří myslí. Museli bychom minimálně ještě čtrnáct dnů trénovat pohromadě. Ale chceme být připraveni na moment, kdy nám povolí připravovat se alespoň v menších skupinách, ve dvojících, ve trojicích. Hned bychom zařadili míče a herní věci. Tři týdny jen běhat a posilovat není úplně optimální.

Pavel Vrba během svého působení v Plzeni

Vlastimil Vacek, Právo



Věříte, že se tak stane brzy?

Jsem optimista, neboť mi hřiště a kontakt s hráči strašně moc chybí. Ale na rozdíl od jiných lidí nedokážu posoudit, co se bude dít. Raději toto nechávám na odbornících.

Panují v Bulharsku podobná opatření jak v Česku?

Jsou zavřené školy, nákupní centra, restaurace. Otevřené jsou jenom potraviny, drogerie a lékárna. Ale omezení není tak drastické, v Bulharsku se může chodit bez roušek. Nikdo nehlídá, jestli jdete domů nebo si vyjdete s rodinou. Ale samozřejmě, lidí venku se pohybuje minimum.

Vy roušku nosíte?

Mám jí. Pokud jdu ven na procházku, do parku, kde nikoho nepotkám, roušku nenosím. Když jdu nakoupit, nasadím si ji. Jinak trávím většinu času na bytě, nechci nic zbytečně pokoušet.

Jste v Razgradu s manželkou?

Jsem tu sám. Jako asistenti Zdeněk s Martinem. Teď jsme měli být v Česku u rodin, měla být reprezentační přestávka. Bohužel pauza není, hranice jsou zavřené, letadla nelétají. Je to pro nás celé hodně složité.

Bydlíte společně s asistenty?

Každý máme svůj apartmán, víceméně jsme ale spolu od rána do večera. Kluci chodí běhat, dávají se do kupy kondičně. Já mám bolavá kolena, tak chodím na procházky. Fandím jim v chůzi. Když byl normální režim, chodili jsme na večeře. Co se ale týká servisu, nemáme si na co stěžovat. Máme ho nadstandardní, splňuje ambice a podmínky klubu.

Rozdělili jste si s asistenty vaření?

Společné jsou jen nákupy, vaří si každý sám. Zatím jsme nedošli do fáze, že bychom mezi sebou udělali soutěž, kdo z nás je nejlepší kuchař.

Vy jste dobrý kuchař?

Dobrý zase ne, ale něco si ukuchtím. Tedy spíš si něco ohřeju, v blízkém obchodě mají hotová jídla. Vedle je i bufetový stánek, kde si můžu vybrat ze sedmi jídel. Takže když je nejhůř, řeším to tímto způsobem.

Evropské kluby tlačí na hráče, aby přistoupili na snížení platů. Očekáváte něco takového i v Ludogorci?

Nechci vůbec soudit. Situace je obecně na vedeních klubů. Některé si budou chtít ponechat více hráčů, pokud se budou hrát evropské poháry. Některé třeba kádr zredukují. Jiné sníží platy. Netuším, jak se jednotlivé kluby budou chovat.

Máte pro snižování mezd pochopení?

Situace je těžká, samozřejmě. Je možná rozdíl, když sníží platy Bayern nebo některý z malých klubů. V Česku, kromě čtyř klubů, zase hráči nemají platy takové, že by se mohlo říct: Ustřihneme vám čtyřicet procent. Všichni by nejraději hráli, protože ve většině mužstev je finanční ohodnocení postavené na prémiích. Pokud vyhráváte, můžete si například vydělat dalších dvě stě procent ze základního platu, který nemusí být až tak vysoký. Pokud se nehraje, nespokojení jsou především tedy hráči. Ale znovu opakuji: Nedokážu posoudit situaci klubů. Chápu je, chtějí fungovat dál. Rozhodnutí, jak se zachovají, je jen na nich. Cesta mírného snížení platů, aby klub dál fungoval je lepší, než kdyby se dostal do situace, která by pro něj byla neřešitelná.

Razgrad jste, kromě dvou duelů s Interem Milán v Evropské lize, vedl ve čtyřech zápasech bulharské nejvyšší soutěže. Jaký dojem na vás udělala?

Celky jako Levski, CSKA Sofia, Plodiv nebo Černomorec jsou na úrovni ligových mužstev v Česku z horní části tabulky. Pak jsou tu týmy, které by u nás hrály o záchranu. Ale soutěž má svoji úroveň. Našimi největšími soupeři jsou Levski a CSKA. Jsem také mile překvapený, jak skvělou podporu máme od našich fanoušků. Při třech zápasech doma včetně toho s Interem vytvořili atmosféru.

Dvě kola před koncem základní části vedete soutěž o devět bodů, navíc máte zápas k dobru. Pokud se liga dohraje, titul vám už těžko někdo vezme...

V nadstavbě by nás čekalo ještě deset zápasů. Plus některá mužstva hrají Bulharský pohár. Nevím sám, jak časově by se to dalo zvládnout. Já jen pevně věřím, že se soutěž dohraje. Vzhledem k mimořádné situaci se možná budou měnit pravidla ligy, daná na jejím začátku. Někteří budou asi tvrdit, že liga je neregulérní, ale jiná možnost zřejmě nebude. Takto bude podle mě reagovat spousta zemí. Mimořádná událost přináší mimořádná řešení.