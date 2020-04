Přestaňte bláznit! WHO vyzvala Bělorusko kvůli fotbalu ke zpřísnění opatření

Světové zdravotnické organizaci (WHO) došla trpělivost s běloruskou fotbalovou ligou, která se jako jedna z mála na světě nezastavila ani v době pandemie koronaviru a hraje se před diváky. Šéf mise WHO v zemi Patrick O'Connor vyzval ke zpřísnění opatření proti shromažďování lidí, která by se týkala nejen sportovních, ale i kulturních akcí.