Kouč Advocaat se v 72 letech do důchodu nechystá, pokračuje ve Feyenoordu

Slavný fotbalový kouč Dick Advocaat se v 72 letech do důchodu nechystá a nejméně další sezonu povede Feyenoord Rotterdam. Loni v říjnu velezkušený Nizozemec souhlasil s výpomocí do konce tohoto ročníku, jenže sezonu přerušila pandemie koronaviru. Proto dnes prodloužil smlouvu o rok. Cítí, že svou misi nestihl dovést do konce.