Nejdřív potopil ve finále Liverpool, teď skončil i v Turecku. Co čeká Kariuse při návratu na Anfield?

Neslavný liverpoolský hrdina finále Ligy mistrů před dvěma lety v Kyjevě Loris Karius dosáhl svého. V tureckém Besiktasi Istanbul, kde měl hostovat až do konce sezony, předčasně skončil a vrací se na Anfield. „Požadoval, abychom mu vyplatili mzdu i za měsíce, kdy nehrál. Když jsme odmítli, protože si peníze nezasloužil, obrátil se na FIFA. Ať tedy jde, je to jeho rozhodnutí,“ potvrdil člen klubového představenstva Erdal Torunogullari, že Besiktas nebude německému gólmanovi v návratu na Ostrovy bránit.

Při kyjevském finále Ligy mistrů mezi Liverpoolem a Realem totálně vyhořel. Dvě neuvěřitelné Kariusovy chyby pomohly Bílému baletu k vítězství 3:1 a zisku trofeje, čímž působení německého gólmana mezi tyčemi Reds skončilo.

I trenér Jürgen Klopp, jenž držel nad svým krajanem dlouho ochrannou ruku, uznal, že s takovým „poušťákem" nikdy žádnou velkou trofej nevyhraje, a poslal Kariuse na hostování do Besiktase.

Karius se později hájil tím, že před osudovými minelami utrpěl otřes mozku po úderu loktem do hlavy, který mu zasadil Sergio Ramos. Lékařská zpráva Massachusettské nemocnice jeho slova skutečně potvrdila.

V Turecku, kde hostoval od srpna roku 2018, si na nic podobného Karius stěžovat nemohl, přesto podával rozpačité a hodně nevyrovnané výkony. Dokázal zazářit a být oporou Besiktase, ale hned v dalším zápase se dopustil podobných školáckých chyb jako v Kyjevě.

S klubem se dostal do konfliktu už před rokem kvůli čtyřem měsíčním platům, které mu klub dlužil.

„Nezaslouží si. Požaduje, abychom mu poslali peníze i za měsíce, kdy nehrál," komentoval Kariusovy požadavky člen klubového představenstva Torunogullari.

Německý brankář, který v této sezoně odchytal za Besiktas 25 zápasů, se obrátil na FIFA, a dosáhl zrušení hostování v Turecku, které mělo skončit až v létě.

Otázkou ovšem je, co ho čeká po návratu do Liverpoolu. Na Anfieldu má sice platnou smlouvu až ro roku 2022, pokud by si ho však trenér Klopp v kádru ponechal, stane se z Kariuse nejspíš brankářská trojka.

Besiktas už má za Kariuse vyhlédnutou náhradu. Měl by se jí stát bývalý brankář Manchesteru City a anglické reprezentace Joe Hart, jemuž v létě končí smlouva, v Burnley a k Bosporu by tudíž zamířil jako volný hráč.