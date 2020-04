Zlatan je pohodář! Český brankář o setkání s Ibrahimovicem a odstranění jeho sochy

„Ve Švédsku nejsou opatření tak striktní, jako v Česku, vyhlašují se doporučení. Uzavřené jsou pouze školy. V restauracích a obchodních domech je sice méně lidí, ale země i ekonomika normálně fungují. Co se týká fotbalu, jsme omezení v tom, že se převlékáme a sprchujeme doma, obědy nám na stadionu balí s sebou. Trénujeme všichni dohromady. Nedokážu si představit, že bychom byli rozdělení na skupinky a nemohli jít do kontaktu. Takový model nemá s fotbalem moc společného," říká Melichárek.

Do Malmö se vrátil v lednu 2019, klub shledal v lepší kondici. Po všech stránkách. „Změnil se strašně moc, co se týká profesionality, zázemí. Zaměstnává víc fyzioterapeutů, masérů, trenérů. Je tady mnohem širší kádr než před lety, celkově máme perfektní servis," podotýká 36letý gólman.

V průběhu podzimu na sebe Malmö strhlo pozornost světových médií. Místní fanoušci několikrát zhanobili sochu klubové i švédské ikony Zlatana Ibrahimovice. Neunesli, že se jejich idol rozhodl investovat do konkurenčního Hammarby.

Socha už je pryč

„Socha už tady nestojí, po posledním incidentu ji nevrátili zpátky. Byla by stejně znovu poškozena, bylo by zbytečné ji pořád opravovat. Když Zlatan vstoupil do Hammarby, zpočátku byli všichni překvapení. Jenže se rozhodnul sám, což není věc, kterou by mu měl někdo vyčítat," nechápe Melichárek počínání vandalů.

V médiích má Ibrahimovic nálepku egoisty, podobný dojem z něj sálá i na trávníku. Melichárek s ním má ale úplně jinou zkušenost. „Při prvním působení v Malmö jsem se s ním několikrát setkal. Tenkrát byl ještě v reprezentaci, národní tým často trénoval v Malmö. Zlatan za námi vždycky zašel do kabiny. Prohodil jsem s ním pár vět, i fotku s ním mám. Je to výborný člověk, pohodář," tvrdí český gólman.

Známí a kamarádi se ho často ptají, jestli se v Malmö nebojí. V posledních letech zažilo město několik bombových útoků. „Ty ale byly už v době, když jsem tu byl poprvé. Je tady čtvrť plná přistěhovalců, musíte se podle toho zařídit. Například nechodím po nocích venku. Ale přehnané obavy nejsou na místě. Malmö je překrásné město, je v něm nádherný život," uvádí Melichárek, který v uplynulé sezoně odchytal šest soutěžních zápasů. Připsal si v nich čtyři čistá konta. Víc šancí mezi tyčemi nedostal.

Startů je málo

„Samozřejmě, rád bych měl startů víc, nebudu říkat, že jsem spokojený. Znal jsem však pozici, ve které jsem přicházel. Od začátku jsem očekával, že odchytaných zápasů nebude tolik. Takový je holt úděl dvojek, do brány se tak často nedostanou. Já ale především ve svých letech vůbec nepředpokládal, že bych se do takového klubu, jakým je Malmö, někdy vrátil. Chtěl bych tímto poděkovat Milanu Martinovičovi, který mi pomáhal už s prvním přestupem do Malmö. Spolupracuji s ním celou kariéru," povídá Melichárek.

Milánský Zlatan Ibrahimovic při tréninku s Hammarby ve Stockholmu.

Tt News Agency, Reuters

Malmö utekl mistrovský titul o fous, skončilo o bod za Djurgardenem. Tým si spravil chuť v Evropské lize, ve které postoupil do jarní vyřazovací fáze, kde ho vyřadil Wolfsburg.

„Program byl náročný. Ale nejde o výmluvu, režim tří zápasů v sedmi dnech jde s rotací hráčů zvládat. Titul jsme si prohráli remízami s týmy, s nimiž jsme měli vyhrát. Ale ještě v poločase závěrečného utkání jsme byli mistři, bohužel titul nedopadl. Švédská mentalita je taková, že se nikdo nehroutí, když se nepovede splnit nejvyšší cíl. Jasně - fanoušci, vedení, tým - všichni jsme titul chtěli. Ale život jde dál," dodává hrdý otec dvouletého synka Matěje.