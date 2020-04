Mihajlovič si kvůli odstupnému stěžoval UEFA na Sporting

Mihajlovič se Sportingem podepsal tříletou smlouvu, v klubu ale po výměně vedení strávil pouhých devět dní a byl propuštěn. S lisabonským celkem se poté úspěšně soudil o odstupné.

"Sporting mi stále nevyplatil peníze, které mi dluží. Od začátku roku, kdy uznal, že na odstupné mám nárok, nedělal nic jiného, než platbu zdržoval," uvedl Mihajlovič v prohlášení.

"V posledních měsících přišel s několika návrhy, ale když se ukázalo, že jde pouze o zdržovací taktiku, rozhodli jsme se obrátit na UEFA," přidal Mihajlovič. "Teprve poté Sporting poslal část peněz. To je nepřijatelné a pokud budu muset, udělám všechno pro to, abych peníze dostal, i kdyby to mělo znamenat vyloučení Sportingu z evropských pohárů," uvedl srbský kouč.