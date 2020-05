Po testech na koronavirus se hnal na hřiště. Jsem šťastnej, jak malý dítě, těší se Pospíšil na ligový restart

Sousední Ekstraklasa se pomalu vrací do normálu. Polská liga nejprve v dubnu nařídila všem týmům povinnou čtrnáctidenní karanténu, po jejímž skončení museli všichni v pondělí absolvovat testy na Covid-19.

„V Jagiellonii jsme byli všichni zdraví. V některých klubech sice byly nějaké nejasnosti, takže vybraní hráči museli podstoupit testy znovu, ale všechno by mělo být nakonec v pohodě," říká trojnásobný reprezentant.

U sousedů by se tak mohla soutěž rozběhnout na konci května. „Jsem přesvědčený, že se to povede. Vše k tomu směřuje. Poláci jsou do fotbalu blázni, takže pokud to bude možné, určitě do toho půjdou. Částky za televizní práva jsou tady obrovské. Některým klubům to dělá až polovinu rozpočtu, což je jeden z důvodů, proč to kluby budou chtít za každou cenu dohrát," vysvětluje Pospíšil.

Stejně jako ostatní hráči musel souhlasit se snížením platu do konce června o padesát procent. „V Jagiellonii na to přistoupili všichni, i když zprvu nám vadil způsob, jak nám to bylo podané, v podstatě nařízené bez nějaké domluvy. Ale nakonec jsme se dohodli," popisuje složitá jednání.

Čtrnáctidenní karanténa mu už lezla na mozek. „Ona byla vlastně delší, protože ještě před vyhlášením povinné karantény pro hráče a členy týmu platil v Polsku celoplošný zákaz vycházení. Nemohli jste ani do lesa či parků, jen na nákup a zpátky domů. Policisté vás kontrolovali a každou cestu jste museli odůvodnit. Nikam jsem tedy nechodil, na nákupy jezdila žena," popisuje přísná opatření.

„Naštěstí máme domek se zahradou, na které jsme mohli čas s malou trávit. Nedokážu si představit, že bych byl zavřený v bytě celou tu dobu," přiznává Martin Pospíšil, který v posledním utkání na začátku března rozhodl o těsné výhře 1:0 nad Slaskem Wroclaw proměnou penaltou. V Polsku hraje už třetím rokem a smlouvu má ještě na jednu sezonu. Jagiellonie Bialystoj je po 26. kolech zatím na osmém místě.