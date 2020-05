Polská fotbalová liga se rozběhne 29. května a skončí v červenci

Polská fotbalová liga se po koronavirové přestávce opět rozběhne v pátek 29. května. Vedení soutěže oznámilo rozpis nejbližších dvou kol poté, co na konci dubna povolila obnovení zápasů tamní vláda. Sezona dohrávaná bez diváků by měla skončit o víkendu 18. a 19. července.

Hráči a členové realizačních týmů před návratem do společného tréninku ve skupinách museli v Polsku na rozdíl od jiných zemí absolvovat povinnou čtrnáctidenní karanténu a následně úspěšně prošli testováním na koronavirus. Podle lékařského experta první ligy Krzysztofa Pawlaczyka byl pouze jeden z celkových 800 testů pozitivní a navíc se nejednalo o osobu, která by přišla do přímého kontaktu s týmem.

"Ukazuje to, že izolace, kterou jsme zavedli, a každodenní lékařské průzkumy mají hluboký význam. Kluby musí tento postup striktně dodržovat až do konce sezony," uvedl pro web soutěže Pawlaczyk.

"První etapa je za námi. Nyní je čas na tréninky a další přísné dodržování stanovených doporučení, abychom mohli pokračovat v soutěži na konci května," dodal prezident nejvyšší soutěže Marcin Animucki.

Tabulku polské ligy vede po 26 kolech Legia Varšava s českým útočníkem Tomášem Pekhartem o osm bodů před druhým Piastem Gliwice. Vedle závěru základní části čeká tamní soutěž podobně jako českou ligu ještě nadstavba.