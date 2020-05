Rakouská fotbalová liga by se měla rozběhnout začátkem června

Ještě před rozběhnutím ligové soutěže by se mělo hrát finále poháru mezi Salcburkem a druholigovou Austrií Lustenau. Poté bude následovat deset kol nadstavby a třízápasové play off o postup do Evropské ligy. O rámcové termínové listině budou kluby diskutovat během středeční konference.

Ještě minulý týden přitom bylo dohrání ligy ohroženo. Podle vládních nařízení by totiž musel při pozitivním testu na koronavirus byť jednoho hráče celý tým do dvoutýdenní karantény. Toto omezení bylo nyní zmírněno a do domácí izolace by šel pouze nakažený hráč, jeho spoluhráči mohou v případě negativního testu nadále trénovat a hrát zápasy.