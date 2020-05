Slovensko ještě termín fotbalového restartu nezná. Chci si záchranu uhrát na hřišti, říká Pavlík

Je to reálné?

Já věřím, že ano. Denní počty nakažených se na Slovensku poslední dobou pohybují jen v jednotkách. Místní vláda je ale při rozvolňování protikoronavirových opatření o něco opatrnější než naše. My kupříkladu pořád ještě trénujeme pouze ve skupinách. Už se to má ale brzy změnit k lepšímu. A hovoří se o tom, že by první červnový víkend mohly obě nejvyšší slovenské soutěže znovu začít. Podle mých informací je většina klubů pro restart. Kéž by k němu skutečně došlo.

Vaše mužstvo, které sídlí ve Žiaru nad Hronom, je ale po základní části první ligy poslední. Nebylo by pro vás paradoxně lepší, kdyby se už nehrálo, a stávající ročník byl anulován?

Asi by nám to skutečně pomohlo. Zřejmě by v takovém případě nikdo nesestoupil. Já ale nechci takhle přemýšlet. Rád bych si záchranu uhrál na hřišti. Vždyť fotbal je naše práce. Navíc věřím v sílu našeho mančaftu. Na předposlední jedenáctou příčku, která by znamenala možnost udržet se v baráži, ztrácíme pouze tři body. A na přímou záchranu z desátého místa šest. V nadstavbě nás čeká v dolní skupině ještě deset zápasů, rozhodně je v našich schopnostech manko zlikvidovat.

Hranice mezi Českem a Slovenskem jsou momentálně uzavřené. Dostal jste se od vypuknutí koronavirové krize domů?

Bohužel ne. Dost mě to trápí. Manželka s dcerkou jsou totiž u rodičů na severní Moravě, a už přes dva měsíce jsme se nemohli setkat. Ve slovenském bytě nyní žiju pouze se psem. Pokud vím, jde o problém, který se týká mnoha rodin. Denně samozřejmě čile komunikujeme aspoň přes sociální sítě, ale budu hrozně šťastný, až se možnost přeshraničního pohybu uvolní bez nutnosti následné karantény. Každý den bedlivě sleduju zprávy abych se dozvěděl, zda se už představitelé obou států bývalé federace na tom konečně domluvili. Snad se dočkáme co nejdřív.

Vy jste už v minulosti nastupoval za Senicu a Myjavu. Jak jste na Slovensku spokojený nyní?

Pohronie je v elitní soutěži nováčkem, ale na podmínky v klubu si rozhodně nemohu stěžovat. Řídí ho pro fotbal zapálení lidé, kteří se o nás skvěle starají. Celkově Slováci v poslední době hodně pokročili s výstavbou nových stadionů. Výtečné prostředí pro fotbal je nyní nejen v Bratislavě na Slovanu, ale třeba i v Trnavě či Dunajské Stredě. Mám ovšem trochu obavy, jaký bude mít pandemie do budoucna dopad na financování klubů.

Také na Slovensku přistupovali fotbalisté v době, kdy se nemůže hrát, na snižování platů?

Jak kde. U nás v Žiaru jsme se podle mého názoru dohodli na velmi rozumném kompromisu.

V Pohronie jste na půlročním hostování. Už víte, kde budete působit na podzim?

Zatím ne, a ani to teď neřeším. Momentálně myslím výhradně na to, abych pomohl Pohronie k záchraně mezi elitou. Kvůli tomu jsem do Žiaru na začátku roku přišel. Teprve potom se budu starat o to, zda o mě bude zájem v Brně, kde mám ještě na rok smlouvu, anebo zůstanu třeba na Slovensku.

Ze Zbrojovky s vámi o tom ještě nikdo nemluvil?

Se sportovním manažerem panem Požárem jsme si párkrát volali, avšak toto téma nebylo aktuální.

A s některými nedávnými spoluhráči z Brna v kontaktu jste?

Občas si napíšeme nebo zavoláme s kapitánem Pavlem Eismannem i některými dalšími kluky. Moc jim přeju, aby se druhá liga dokončila. Budu jim fandit, aby vybojovali postup. Jsem přesvědčený, že to můžou dokázat přímo z prvního místa.

Veškeré evropské fotbalové soutěže se budou dohrávat ve zběsilém tempu. Troufáte si absolvovat týden co týden dvě utkání?

Jednoduché to nebude, ale musíme se s tím poprat. Je ovšem pravda, že většina slovenských mužstev nemá zrovna nejširší kádry. I tak budou muset trenéři se sestavami asi rotovat. Za náš tým jsem přesvědčený, že jsme na tom fyzicky dobře a zvládneme to.