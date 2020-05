Šílený plán Realu Madrid: Chce sestavit útok snů!

Hvězda vedle hvězdy. Ale pořád to nestačí. Slavný Real Madrid má senzační plán. Rád by totiž sestavil nový útok snů. Bílý balet hodlá získat do kádru Erlinga Haalanda a Kyliana Mbappého, kteří by se přidali k Edenu Hazardovi, jenž už v Madridu válí.

Úspěch je pro Real Madrid nepsanou povinností. A nestačí být na špici ve Španělsku, prim chce hrát Bílý balet i v Evropě. List As nyní přišel s informací, že kouč Zinédine Zidane spřádá velké plány a chce sestavit nejúdernější útok na světě.

Jeden dílek do útočné mozaiky už Real Madrid má. Už loni koupil z Chelsea Edena Hazarda za osmdesát milionů liber. Druhým do party má být Kylian Mbappé. Hvězda PSG se netají touhou, zahrát si jednou za madridský klub. Místo by prý měl na pravé straně útočné trojice, zleva by hrál již zmiňovaný Hazard. Uprostřed by se pak prý našlo místo pro Erlinga Haalanda, jenž září v dresu Dortmundu.

Mbappé má smlouvu v PSG do léta 2022 a dá se čekat, že pokud kontrakt neprodlouží, mohli by v Paříži na zajímavou finanční nabídku určitě slyšet. Haaland má ve smlouvě s Dortmundem klauzuli, že jej za 65 milionů liber může případný zájemce vykoupit. Real si dobře uvědomuje, že není jediný, kdo má o hvězdy zájem. A tak, i když pandemie koronaviru ekonomicky zasáhla celý sportovní svět, dá se čekat, že minimálně cena za mladého Francouze může šplhat do astronomických výšin.

Vedení Realu Madrid je ale podle všeho ochotné pořádně se plácnout přes kapsu, aby klub navázal na éru, kdy v bílém dresu řádilo trio Karim Benzema, Gareth Bale a Cristiano Ronaldo a klub třikrát v řadě vyhrál Ligu mistrů.