Šéf Lyonu Aulas navrhl, aby se ukončená francouzská liga dohrála

Aulas ve své výzvě vyzdvihl především značné ekonomické ztráty klubů, které vyčíslil na 700 až 900 milionů eur (19 až 25 miliard korun). "Finanční situace francouzských klubů je děsivá," argumentoval. Znovu také zopakoval, že rozhodnutí zrušit zbytek sezony neodpovídá doporučení UEFA.

Francouzská liga skončila 30. dubna poté, co vláda kvůli pandemii koronaviru do září zakázala všechny velké sportovní akce. Mistrem byl vyhlášen obhájce titulu Paris Saint-Germain a nejhorší dva týmy Amiens a Toulouse sestoupily do druhé ligy. Lyon na sedmém místě tabulky přišel o možnost postupu do pohárové Evropy.